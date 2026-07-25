Paredes apunta los planes de Messi con Argentina tras el Mundial 2026: "Había tomado una decisión"

El centrocampista de Boca Juniors desliza que el '10' habría tomado una decisión tras la final del Mundial: "Lo que a él le haga feliz, a nosotros también"

La selección argentina se despidió del Mundial 2026 con la derrota ante España en la final. Con ellos, el futuro de varios jugadores en la Albiceleste es una incógnita. Sin embargo, uno de los que ya ha dicho adiós ha sido Nicolás Otamendi, un habitual en las convocatorias de Scaloni. De esta manera, una de las incógnitas está en Leo Messi, sobre el que ha querido referir Leandro Paredes, que ha mantenido la duda de su continuidad.

El futbolista de Inter Miami, a sus 39 años, podría decir adiós a la selección argentina de manera definitiva tras el Mundial 2026. La Albiceleste tiene en los próximos años el reto de la siguiente Copa América, además del Mundial en España, Marruecos y Portugal, dónde el '10' ya tendría 43 años. Por ello, Leandro Paredes ha avisado que el exjugador del Barcelona y PSG ya "había tomado una decisión", a la espera de oficialidad.

Leandro Paredes: "Nos queda disfrutar de lo que logramos en estos ocho años"

Por un lado, en declaraciones concedidas a ESPN, Leandro Paredes habló sobre las noticias que salieron en Argentina tras la final del Mundial: "A esas teorías no le damos bola. Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo en la previa, durante y después del Mundial. Hicimos un gran torneo. A nosotros nos queda disfrutar de lo que logramos en estos ocho años, fue un proceso espectacular".

El centrocampista de Boca Juniors añadió que "seguramente caeremos cuando pase el tiempo porque es algo increíble. Para muchos será una decisión pensar en seguir o no. Fue un proceso espectacular. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que pensar, hacer balances, hablar con el entrenador. Hay que tomar decisiones con calma. No sé si voy a seguir".

Paredes: "Creo que hicimos un Mundial donde la gente se vio reflejada"

Además, Paredes siguió analizando la derrota contra España: "Creo que va a ser un proceso largo, de superar lo que vivimos. Si bien conseguimos cosas importantes, el dolor de perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez. Pero tenemos que disfrutar porque no es fácil mantener el nivel que tuvimos durante mucho tiempo, conseguir lo que conseguimos".

El jugador de la selección de Argentina apuntó que "si bien perdimos la final, creo que hicimos un Mundial donde la gente se vio reflejada y para nosotros eso es muy gratificante". Leandro Paredes ya pone el foco en su temporada con Boca Juniors, dónde incluso llegó a jugar 90 minutos la pasada madrugada en la victoria contra el O'Higgins. El argentino cuenta con contrato hasta diciembre de 2028.

Paredes hace saltar las alarmas por el futuro de Messi en Argentina

Leandro Paredes, sobre el que habló Gavi, se refirió también al futuro de Leo Messi en la selección argentina, con la puerta abierta a un posible adiós de la Albiceleste tras la participación en el Mundial 2026: "Messi había tomado una decisión, que era su último partido con la selección. Ojalá que no, que siga jugando. Será su decisión. Lo que a él le haga feliz, a nosotros también".

El argentino hace saltar las alarmas anticipando el punto y final de Leo Messi con la Albiceleste. El futbolista de Inter Miami, que se despidió entre lágrimas del Mundial 2026, afronta unas semanas de reflexión y dónde podría tomar una decisión determinante que mantiene al combinado de Lionel Scaloni en vilo, por todo lo que significa el '10'. Además, el futuro del seleccionador también está abierto a cualquier escenario.