Renunció a un dineral y a la Champions para salir del Betis y ahora la RFEF congela su fichaje por el Andorra: Pau López, atrapado en un limbo

El club de Gerard Piqué mantiene desde hace dos años un problema judicial con el también exbético Eder Sarabia que se ha convertido en un problema económico de casi medio millón de euros y, a su vez, en un enorme problema deportivo: la planificación de la 26/27, paralizada

Imaginen que, justo cuando están a punto de jugar la UEFA Champions League y desde la tranquilidad de tener dos años de millonario contrato, unos motivos familiares les empujan a renunciar a todo eso y aceptar una oferta de un equipo de LaLiga Hypermotion en pos de poder vivir mucho más cerca de su tierra. E imagen, igualmente, que nada más consumarse ese necesario sacrificio, el fichaje queda en el limbo por una notificación de la Real Federación Española de Fútbol. Pues todo es lo que le ha sucedido a Pau López, portero que hace sólo siete días se desvinculó del Real Betis para firmar por el FC Andorra.

Pau López no puede ser inscrito en el FC Andorra

Como ha avanzado este viernes el Diari d'Andorra, el club del Principado no podrá inscribir a sus nuevos fichajes ni tampoco a los futbolistas que hayan renovado recientemente sus contratos y que requieran de una nueva inscripción. Y no tiene nada que ver con cuadrar el ya conocido tope salarial. La solución no se antoja nada sencilla dados los antecedentes que la han originado. Todo se debe a un largo litigio que después de muchos años de batalla judicial han acabado venciendo Eder Sarabia y su ayudante Jon López.

Ambos reclamaban pagos pendientes de la etapa en la que entrenaron al Andorra y que la entidad había rechazado abonar. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que el pasado 10 de marzo le dio la razón a Sarabia -curiosamente coincidió con Pau López en la primera etapa del portero en el Real Betis- y obligó al club de Gerard Piqué a pagarle la nada despreciable cifra de 411.557,04 euros (el técnico solicitaba 780.000) a los que hay que sumar otros 43.901,47 euros para Jon López. Cerca de medio millón de euros que casi cinco meses después sigue sin llegar a sus legítimos destinatarios.

¿En qué consiste la sanción que la RFEF ha impuesto al Andorra?

En este sentido, la RFEF ha decidido aplicar el artículo 93 que le faculta para supender la expedición y renovación de licencias federativas, sin las que un futbolista no puede competir en torneos oficiales. El máximo organismo del fútbol nacional aclara en su notificación al FC Andorra que llega a este extremo después de que el club tricolor no diese respuesta alguna a un primer requerimiento en el que le concedía un plazo límite de cinco días para acreditar que ha saldado la deuda o llegado a un acuerdo con los denunciantes.

Al no recibir alegaciones ni mucho menos un justificante de pago o conciliación, la Federación española ha decidido ejecutar el bloqueo absoluto, que hace que la pelea judicial se torne en un problemón deportivo que afecta a Pau López y otros jugadores recién fichados como Aron Rodrigo, Juan Sebastián, Hugo Solozábal, Randy Schneider, Joni Cano o el exsevillista Nacho Quintana. Además, el ente presido por Rafael Louzán advierte que todas las vías deportivas están agotadas y no cabe más solución que pagar o seguir apelando por la lenta vía de la justicia ordinaria arriesgándose a seguir atrapado en este limbo cuando arranque oficialmente la temporada 2026/2027.

¿Qué consecuencias puede tener para Pau López de aquí al cierre del mercado de fichajes?

Cabe recordar que, en el caso de Pau López, renunció al salario de las dos campañas que tenía firmadas en el Real Betis (hasta el 30 de junio de 2028), perdonando 2,5 millones de euros brutos por cada una de ellas. Una desvinculado, de ahí que para el club verdiblanco no haya consecuencia alguna en todo ello, firmó por el FC Andorra por tres campañas con opción a una cuarta. El acuerdo permitía al meta de 31 años garantizarse en cuatro años el sueldo que ya tenía asegurado como verdiblanco.

"Hace siete años me fui porque era una oportunidad tanto para mí como para el club. Esta vez me voy porque siento que ya no puedo ayudar más al Betis. Creo que ha llegado el momento de cambiar mis prioridades en la vida, porque así lo siento y porque los míos se lo merecen. Solo me queda desearos lo mejor, seguid siendo como sois y llevando a este club hasta donde se merece estar", decía Pau López en su despedida.

Precisamente, en la tarde de este viernes el Andorra ha disputado un partido de entrenamiento contra el vecino Escaldes (victoria 5-2) y Pau López ni siquiera estaba aún entre los convocados de Carles Manso. En este punto hay que precisar que a nivel contractual no cambia nada para él esta sanción de la RFEF, es decir que seguirá cobrando su ficha como contempla su contrato; pero llegado el punto, si se acerca el cierre del mercado y sigue sin poder ser inscrito tendrá que decidir si quiere intentar escapar de ese limbo o aguantar en él a la espera de ver luz. Sólo quedan tres semanas para el inicio de LaLiga Hypermotion y cinco para que se agote el plazo de transferencias. Tic tac inquietante para Pau.