Ángel Haro: "Somos todo lo ambiciosos que podemos; siempre agotamos al máximo el límite salarial"

El presidente verdiblanco cree que están haciendo "una plantilla equilibrada, donde casi la mitad ha jugado Champions" y recuerda que, como no se guardan nada en lo monetario, "hay que recurrir a las plusvalías, aunque esta temporada no han sido suficientes para no dar pérdidas"

Fue el encargado, como es protocolario, de dar la bienvenida a los tres primeros fichajes del Real Betis para la 26/27, el pivote Facundo Bernal, el lateral zurdo Fran García y el portero Diego Conde, que llegan para afrontar "una temporada histórica por el regreso a la Champions League después de 21 años", así como "ilusionante, pero exigente" por la obligación no ya de jugar, sino de "competir" en el máximo torneo continental, para lo cual será trascendental elegir bien en la planificación. Fue una rueda de prensa breve en lo que a los deportistas se refiere, ya que había otros asuntos por los que urgía preguntar a los dirigentes.

Salto de calidad en el plantel

"Entiendo las expectativas que se puedan generar con los fichajes. Queremos hacer una plantilla lo más competitiva posible para cumplir con el objetivo, que vuelve a ser clasificarnos para Europa, y competir de manera digna en los tres torneos en las que estamos. También debemos tener una visión desde el consejo mucho más holística. De esta plantilla, casi la mitad ha jugado Champions. Estamos haciendo una plantilla equilibrada, que cuenta con el visto bueno del director deportivo y el entrenador, y en las siguientes semanas tenemos que completarla".

Límite salarial

"Estamos relativamente tranquilos. Es análogo al del año pasado, cuando pudimos tener un poquito más de lo que nos correspondía por la ampliación de capital. Siempre agotamos al máximo el límite, lo que implica que nuestros ingresos ordinarios no son suficientes para cubrir nuestros gastos, por lo que tenemos que recurrir a las plusvalías. Este año no las hemos tenido suficientes para no dar pérdidas; daremos alguna que espero compensar el año siguiente. Somos todo lo ambiciosos que podemos".

Villamarín

"Las obras van según lo previsto tras cerrar el acuerdo colaborativo con Acciona. Hay una primera parte que está a punto de terminar, correspondiente a los muros-pantalla. Paralelamente, se está trabajando en una financiación, con opciones interesantes. Nuestra hoja de ruta es estar dos años más en La Cartuja. Evidentemente, sabéis cómo son las obras, pero vamos a tratar de que así sea. Lo de los accesos nos sigue preocupando, pero vamos a tratar, de la mano del Ayuntamiento, de que todo mejore".

Ceballos

"Como dije en mi última intervención, cualquier incorporación depende de un montón de factores: de que haya límite, de que sea una posición en la que necesitemos refuerzos, de que el entrenador quiera que sea ése y no otro el fichaje...".