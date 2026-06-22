Ángel Haro genera ilusión con el Betis 2026/2027: "Soñando con nuevas metas"

El presidente verdiblanco afronta "el reto" de seguir haciendo historia tras celebrar su partido 500 con el billete para la UEFA Champions League, la única pegatina que le faltaba en estos 10 años al frente de una entidad asentada en Europa y con ambición de "seguir creciendo"

"Soñando con alcanzar nuevas metas". Así afronta el presidente del Real Betis, Ángel Haro, un verano marcado por el histórico regreso a la UEFA Champions League después de 21 años de espera. Para mayor gloria, justo esa noche del pasado 12 de mayo en la que el equipo de Manuel Pellegrini certificó su billete para jugar la máxima competición continental en la venidera 2026/2027, el máximo dirigente verdiblanco cumplía justo 500 partidos en el cargo.

En concreto, con las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports, Ángel Haro alcanzó un total de 502 encuentros a lo largo de 10 años de mandato en los que destacan el título de la Copa del Rey de 2022, la ansiada estabilidad (11 campañas seguidas en Primera división) y un honorable parcial de siete clasificaciones europeas en diez cursos que colocan su proyecto en uno de los mejores momentos de la historia de la entidad. Un camino "largo y duro" que afortunadamente ha acabado deparando "muchas alegrías".

Un Betis de Champions, el cromo que le faltaba a Ángel Haro: "Una recompensa al esfuerzo"

"A nosotros ahora nos toca seguir trabajando con ambición y responsabilidad, convencidos de que todavía quedan muchos retos por afrontar y muchos objetivos por los que luchar. Este logro es de todos los béticos y debe servirnos para seguir creciendo y soñando con alcanzar nuevas metas", ha manifestado el empresario de Villaverde del Río en unas declaraciones concedidas al diario Marca con motivo de la feliz efémeride.

Los 502 encuentros salen de la suma entre los 396 partidos de LaLiga en Primera división, los 42 en la Copa del Rey, uno de la Supercopa de España, 34 de Europa League y 19 de Conference League. El quinto centenario como máximo dirigente del Real Betis lo celebró con el cromo que le faltaba: el de la Champions League. Todo ello, Haro lo asume con la responsabilidad de afrontar el reto de seguir creciendo y con la ilusionante ambición de ver que el club está capacitado para seguir subiendo el listón.

"Nunca habría imaginado que mi partido número 500 como presidente iba a coincidir con una noche tan especial y tan bonita. Volver a la Champions 21 años después es una recompensa al esfuerzo y a la ilusión de mucha gente. El camino ha sido largo y, en ocasiones, duro, así que nuestra afición merece disfrutar de esta experiencia", ha añadido Haro sobre aquella eufórica coincidiencia en un día en el que el Betis ha anunciado que ya cuenta con 25.000 abonados para la 26/27.

El Euro Betis jugará en Europa por octavo año en 11 temporadas con Haro y López Catalán

El Euro Betis se estrenó en la extinta Copa de Ferias, en la temporada 1964/1965, y disputó la también desaparecida Recopa de Europa en las campañas 1977/1978 y 1997/1998. Entre medias, también inscribió su nombre en la Copa de la UEFA participando en las ediciones 1982/1983, 1984/1985, 1995/1996, 1998/1999, 2002/2003 y 2004/2005, después de quedar tercero de grupo en su única experiencia hasta la fecha en la Champions League.

Ya en formato Europa League compitió en la 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 y en la pasada 2025/2026. Además, también ha vivido dos experiencias en la Conference League: una muy corta, en la 23/24, y otra casi gloriosa en la 24/25, cuando consiguió ser finalista y estableció su mejor marca continental -hasta entonces el techo histórico estaba en cuartos de final-. Entre todas las competiciones, sólo 10 entrenadores y un claro referente: Manuel Pellegrini.