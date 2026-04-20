El presidente del Betis, Ángel Haro, saca el extintor en pleno incendio: "Hay que digerir el presente, el futuro ya llegará"

La comparecencia extraordinaria del máximo dirigente verdiblanco resulta del todo reveladora dadas la enorme crispación por la mala racha que sufre el Real Betis desde hace dos meses, lo que además del inesperado batacazo en la UEFA Europa League ha puesto en serio riesgo la que sería la sexta clasificación continental en seis años con Manuel Pellegrini. Eso sí, la defensa del técnico

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, no suele prodigarse demasiado ante los medios y este lunes ha realizado una comparecencia extraordinaria. Eso ya dice tanto o más que las propias palabras que ha pronunciado, en las que también se ha mostrado bastante elocuente. Ha hablado después del batazo europeo del pasado jueves y en la previa del partido ante el Girona FC en LaLiga EA Sports, donde el equipo verdiblanco lleva dos meses sin conocer el triunfo, y ha soltado una especie de ultimátum.

Elegante en las formas y pidiendo unión, pero también dejando muy claro que las formas de caer eliminado ante el Sporting de Braga ha hecho mucho daño y remarcando que ya no puede permitir ni un partido más sin ganar. Es más, no esconde que este negativo arranque de 2026 tendrá consecuencias que cree que no es momento de abordar: "Hay que digerir el presente y el futuro ya llegará". "Ya sí que sólo vale ganar" o "No estar en Europa pondría en riesgo la viabilidad del club" han sido otras frases destacadas en casi cuatro minutos de declaraciones en las que ni siquiera ha nombrado a Manu Fajardo o a Manuel Pellegrini. Contrasta mucho con las palabras del CEO, Ramón Alarcón, que el jueves por la mañana garantizaba que el chileno seguiría hasta 2027 "pase lo que pase en este final de temporada".

Ángel Haro y José Miguel López Catalán visitan el último entrenamiento del Betis antes de viajar a Girona

"Bueno, el mensaje que hemos mandado, fundamentalmente, es que estos son momentos de estar unidos. Es verdad que hay que digerir esta frustración, esta bronca -como dicen los argentinos-, que tenemos todos. Es sano, un sinónimo de crecimiento, que estemos enfadados cuando pasan situaciones no deseadas; pero todavía nos queda un objetivo importante por conseguir, que es estar de nuevo en competiciones europeas", ha resumido Haro ante las cámaras de RTV Betis sobre la charla que ha mantenido con el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini y con los futbolistas en medio de un incendio que en Chile confían en que sirvan para conseguir fichar al seleccionador deseado.

Al Betis le duele caer en cuartos de final de la Europa League, misma ronda que se despidió en la Copa del Rey; pero lo que más daño ha hecho han sido las formas de perder. Y es que el contexto para hacer 'algo importante' en Europa era muy óptimo: "Como digo, todavía está uno intentando digerir esa frustración por las expectativas que se habían generado, que eran unas expectativas lógicas. Por lo que ya hoy en día es el Betis, porque teníamos una parte del cuadro amable y además como había sido todo: un empate en la ida, con la vuelta en nuestro campo, lleno, con todo el mundo apoyando, con un 2-0 a favor... Eso es difícil de digerir, para eso tiene que pasar un poco el tiempo; pero como nos quedemos en eso y no en el próximo partido, tenemos muchas posibilidades de que esto pueda estropear totalmente la temporada".

Las críticas a Manuel Pellegrini y Manu Fajardo o los anuncios pesimistas sobre el fin de ciclo en el Betis

"Ahora hay que centrarse en los partidos que vienen, estar unidos, pensar en el presente y el futuro ya llegará. Ahora mismo lo importante es el presente y en este mes que falta de competición tenemos que aferrarnos a esta quinta plaza y conseguir estar de nuevo en Europa". "Eso sí que es verdaderamente clave para lo que es nuestro futuro, el futuro y la viabilidad del club: estar todos los años en Europa. De nada sirve echarnos unos a otros en cara que podríamos haber hecho, tenemos que dar lo mejor de nosotros para estos partidos que llegan", ha insistido.

"La primera forma de vivir un fracaso es pensar en el futuro sin tener en cuenta el presente. Como digo, el futuro llegará. Lógicamente, el club trabaja día a día en su futuro; pero lo clave es el presente, y el presente son siete partidos en los que hay que aferrarse a la quinta plaza. Hay que jugar cada partido como si fuera el último y competir como veníamos compitiendo. Llevamos unos meses donde el equipo le cuesta, con dudas. Eso es trabajo de todos, tenemos que mentalizarnos que estos partidos son claves", ha advertido el máximo dirigente verdiblanco.

"Espero que ganemos ante el Girona. Ya no vale otra cosa que no sea ganar porque a los rivales, al sexto y séptimo, los tenemos prácticamente pegados y ya todos los partidos tienen que ir con la victoria como sinónimo. Ya digo: tenemos que digerir de alguna manera esta frustración que tenemos todos, también los propios jugadores están contrariados porque se había puesto todo muy de cara para poder hacer algo importante en Europa, pero nuestro objetivo tiene que ser competir de nuevo por estar en Europa. Quedando siete partidos para aferrarse a esa quinta plaza, cada partido es clave", ha finalizado Ángel Haro.