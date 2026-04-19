La ventaja del Betis en la pelea por la quinta plaza y la 'amenaza' de la Real Sociedad

El conjunto verdiblanco está luchando por el quinto puesto más barato en la historia de LaLiga, al cual no renuncia todavía el campeón de la Copa del Rey, como ha dejado claro su entrenador, Pellegrino Matarazzo

El Real Betis aún se lame las heridas del profundo batacazo sufrido en la Europa League. Nadie esconden que eran muchas las ilusiones depositadas en el torneo continental. Y después de tener en su mano el pase a semifinales con un 2-0 a favor, en La Cartuja siguen buscando explicaciones para el pobre segundo tiempo de un equipo que sucumbió por 2-4 ante el Sporting de Braga, provocando el monumental enfado de una afición que batió el récord de asistencia a un partido europeo de los suyos.

Champions, Europa League o Conference League

Pero no queda otra que hacer borrón y cuenta nueva. Este próximo martes retomará LaLiga con la visita al Girona (21:30 horas) y el necesario objetivo de romper una mala racha de siete jornadas consecutivas sin vencer, la peor de la era Pellegrini. La temporada aún puede ser salvada con un sexto billete continental consecutivo, algo nunca conocido por el club verdiblanco. Aunque dependerá mucho de si ese pasaporte sirve para jugar la Champions, la Europa League o hasta la Conference League, pues la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey hace que cambie el panorama en este sentido y el sexto, a día de hoy, pasaría a jugar el tercer torneo europeo.

Con Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Que la quinta plaza sirva para jugar la máxima competición continental no depende del Real Betis, sino de lo que hagan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, los únicos representantes españoles en semifinales, para frenar el empuje de la Bundesliga, con el Bayern Múnich y el Friburgo en liza. Pero lo que sí depende del cuadro de las trece barras es conservar esa quinta posición amenazada por un Celta de Vigo que se encuentra a dos puntos.

El único precedente del Sevilla FC

Ni siquiera su pobre racha de resultados en LaLiga, donde ha sumado 5 puntos de los últimos 21 en juego, ha llevado al conjunto dirigido por Manuel Pellegrini a caer de su privilegiado puesto. Y es que se da la circunstancia de que es la quinta plaza más barata en la historia de LaLiga. Los 46 puntos que lucen en el casillero verdiblanco es la peor puntuación de un equipo en esa misma posición a estas alturas del campeonato. Solo hubo un precedente, en la 10/11, casualmente con el Sevilla FC como protagonista, y los nervionenses acabaron donde estaba en la jornada 31.

La ambición de Matarazzo: "En LaLiga podemos hacer más"

Esa es la ventaja de un Real Betis que no solo es 'amenazado' por el Celta de Vigo. También por una Real Sociedad que se encuentra a cuatro puntos y que quiere más tras conquistar la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en La Cartuja. Así lo aseguró su entrenador, Pellegrino Matarazzo, tras levantar el título en el recinto hispalense.

"Siempre intentamos llegar al máximo. Empujaremos. Con esto nos clasificamos para Europa, pero espero que sigamos siendo ambiciosos, porque todavía tenemos siete partidos en LaLiga y podemos hacer más", subrayó en pleno momento de euforia el técnico estadounidense.

Así está el 'average' del Real Betis con sus rivales directos

Ambos equipos, además, se verán las caras dentro de cuatro jornadas en Anoeta, en un duelo que puede ser decisivo. Cabe recordar en este sentido que el 'average' particular, de momento, es favorable a los verdiblancos, que ganaron por 3-1 en la primera vuelta en los albores de la temporada. Con el Celta de Vigo, en cambio, lo tiene igualado tras sendos 1-1, por lo que en caso de empate final habría que recurrir al general, que a día de hoy también está a favor de los de Pellegrini (+7 contra +4).

Al Real Betis, por tanto, le quedan siete jornadas por delante para tratar de amarrar ese objetivo. Será entonces cuando sus dirigentes deban tomar decisiones que pueden llevar a pulsar el botón del relevo del cambio de entrenador, pues en estos momentos crece la sensación de estar viviendo un cambio de ciclo.