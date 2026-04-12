El peor momento en LaLiga de Pellegrini y las ayudas que le llegan en este epílogo

El chileno nunca había encadenado siete jornadas sin ganar al frente de los verdiblancos, con los que regresó este domingo un Lo Celso que no podrá jugar el jueves, pero sí en Girona

Aunque Ez Abde, goleador y de los pocos que destacó en El Sadar, afirme que al Real Betis "no le pasa nada", el propio Manuel Pellegrini verbalizaba en el mismo escenario que la racha en LaLiga de los verdiblancos es "preocupante". Son ya siete jornadas seguidas sin ganar, un hito sin precedentes con el chileno en el banquillo andaluz, pues su peor racha de encuentros del torneo regular sin vencer era de seis. Porcentualmente, eso sí, era peor lo escaso cosechado (6 de 27, por los 5 de 21 de ahora) a principios de la 20/21. El caso es que este equipo no se había pospuesto la victoria siete fechas desde la 15/16, con Pepe Mel, que llegaron a ser nueve, contando las de Juan Merino.

A las puertas de meterse por vez primera en su historia (segunda si se incluye la Conference League) en unas semifinales de la Europa League, el Real Betis deberá luego centrarse en romper una dinámica que, en realidad, no es ni de lejos la peor de su historia reciente. Así, además de las referidas nueve jornadas sin ganar en la 15/16, estuvo hasta diez en la 11/12 y llegó a catorce en la fatídica 13/14, que terminó con el último descenso a Segunda división de la escuadra verdiblanca, además con una marca ridícula de 25 puntos y con la desgraciada eliminación ante el eterno rival en el 'Euroderbi'.

Lo Celso, uno más en la rotación... pero sólo dentro de España; Antony, baja en Montilivi

En El Sadar regresó casi tres meses después Giovani Lo Celso, lesionado al poco de ingresar al campo en Tesalónica ante el PAOK el pasado 22 de enero y que se ha perdido cuatro encuentros de Europa League y diez jornadas de LaLiga, aparte de dos amistosos con su selección, a las puertas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ahora, el italo-argentino tendrá por delante siete entregas del campeonato doméstico para ayudar a sus compañeros, pues hay que recordar que fue el sacrificado a principios de febrero en la lista UEFA (y no un Isco Alarcón aún fuera) para que entrara en la misma el único fichaje invernal, Álvaro Fidalgo.

Por tanto, el rosarino será una alternativo más en los duelos restantes contra Girona FC, Real Madrid, Real Oviedo, Real Sociedad, Elche CF, FC Barcelona y Levante UD, no así en la vuelta de cuartos de final contra el SC Braga, en las hipotéticas semifinales de la UEL ante Firburgo o RC Celta y en una deseada final el 20-M en Estambul. Para ambas competiciones, el Real Betis espera como agua de mayo al citado Isco; Junior Firpo y Ángel Ortiz se recuperan de sendas dolencias que no deberían llevarles mucho más. En Montilivi faltará por acumulación de amonestaciones Antony Matheus dos Santos, mientras que seguirá apercibido Aitor Ruibal y entra el 'Cucho' Hernández.