La tajante respuesta de Abde a los dos meses sin ganar en LaLiga: "Al Betis no le pasa nada"

El extremo marroquí, que con permiso de Álvaro Valles fue el mejor del Real Betis en el empate ante CA Osasuna, resta dramatismo a las siete jornadas sin vencer que acumulan los verdiblancos y muestra confianza en el equipo a pesar de admitir que "falta un poquito de movimiento"

El Real Betis ha encadenado su séptima jornada consecutiva sin ganar en LaLiga EA Sports -cumplirá ya dos meses- en el encuentro disputado en la sobremesa de este domingo contra el CA Osasuna en el estadio de El Sadar, que ha reflejado un marcador de 1-1 con un golazo de Ez Abde respondido por otro de Ante Budimir con un polémico penalti. El equipo verdiblanco vuelve a tener que conformarse con un empate, el quinto en estas siete citas sin vencer. Y gracias.

No fue peor la cosa gracias a las paradas salvadoras de Álvaro Valles, ya que en ataque mostró muy poquito. Prácticamente nada, al margen de Abde, muy inspirado ante su exequipo. Marcó un golazo en el 6' ante el que reaccionó levantando las manos en señal de disculpa para la que fue su afición en la temporada 22/23. Tuvo el segundo en dos ocasiones más: sendos derechazos lejanos ante los que se lució Sergio Herrera. Fueron los tres únicos remates que recibió la portería de Osasuna en todo el partido.

La pregunta era '¿Qué le pasa al Betis?' y Abde responde tajante: "Nada"

"Yo creo que al equipo no le está pasando nada. Simplemente falta un poquito de suerte y nada, a seguir trabajando", ha sentenciado el '10' verdiblanco ante las cámaras de DAZN nada más concluir el encuentro de la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el que el Real Betis alargó su racha negativa de resultados que ponen en serio riesgo esa quinta plaza que podría dar billete para la próxima edición de la Champions.

"¿Qué nos ha faltado para ganar? Bueno, eso creo que es el trabajo del míster. A lo largo de la semana lo trabajará y nos dirá qué falta por mejorar. Desde mi perspectiva, yo creo que ha faltado un poquito de movimiento ahí en tres cuartos de campo, ha faltado atacar más el espacio. Pero bueno, yo creo que el jueves tenemos una muy buena prueba y lo pondremos en práctica ahí en el partido", ha añadido Abde, enfocando ya el duelo en La Cartuja ante el SC Braga en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League tras el 1-1 en la ida.

Abde explica por qué no quiso celebrar su gol a Osasuna

En lo colectivo no fue un día nada lúcido, aunque cabe remarcar la solidez defensiva como punto a favor. Arriba, sólo apareció Abde. "Bueno, yo creo que todos aquí saben el cariño que les tengo y el cariño que viví aquí durante ese año. Y nada más. La verdad es que no me sale nada celebrar ese gol".

"Si lo meto, siempre que meta aquí, voy a pedir perdón", ha confesado el agradecido exfutbolista rojillo, que también ha tenido un mensaje para la afición del Betis en este momento de dudas y malos resultados: "Siempre le estaremos agradecidos a los aficionados porque siempre están ahí".