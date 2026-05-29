Confirmada la participación en el Trofeo Colombino: fecha, hora y rival para la pretemporada verdiblanca

Una vez hecho público que los de Manuel Pellegrini disputarán un amistoso en Dublín ante el Arsenal el 5 de agosto, se añade un segundo 'bolo': los heliopolitanos regresan una década después en busca de su sexta Carabela de Plata

El Real Betis ha confirmado este viernes su participación en la LVI Edición del Trofeo Colombino, donde se verá las caras con el anfitrión y organizador, el Recreativo de Huelva. Será el miércoles 22 de julio, a partir de las 20:30 horas, una cita a partido único que tendrá lugar en el estadio homónimo, el Nuevo Colombino, y que constituye el segundo amistoso que se hace oficial para la próxima pretemporada verdiblanca, tras el que medirá a los pupilos de Manuel Pellegrini con el Arsenal, flamante campeón de la Premier League y, por ahora, finalista de la Champions League, el miércoles 5 de agosto a las 20:30 de aquí en el Aviva Stadium de Dublín.

Será el regreso una década después de los hispalenses al clásico torneo estival, que ha ganado en cinco ocasiones de diecinueve participaciones. Solamente los onubenses (14 entorchados) y el Atlético de Madrid (con seis) han conquistado más títulos que un Real Betis que levantó la Carabela de Plata en los años 1968, 1983, 1995, 2009 y 2015. En la última ocasión, un doblete de Jorge Molina en la media hora final sirvió para remontar el tanto inicial de Carlos Delgado para quitar al Decano la victoria ante 6.111 espectadores, que sacrificaron una noche de playa y relax por ver el derbi andaluz.

Llegó a participar gratis para la subsistencia del trofeo

La 57ª entrega del Trofeo Colombino albergará la 20ª presencia del Real Betis en este evento, que no pisa desde 2016. Entonces, se ofreció a participar de forma gratuita con el Recreativo de Huelva y el Córdoba CF para que no desapareciera, aunque sólo dos años después, en 2018, dejó de disputarse por vez primera. La pandemia de la Covid-19 terminó de rematarlo y, entre 2020 y 2023, no se jugó durante cuatro años consecutivos, recuperándose en 2024 de nuevo con los califales como invitados y campeones (por penaltis). En 2025, hubo triangular con el CP Cacereño y el Zamora CF que terminaron apuntándose los castellano-leoneses.

El verano verdiblanco va configurándose poco a poco

La pretemporada del Real Betis, a falta de confirmación, se iniciará en torno al martes 7 de julio con los reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. La semana siguiente, la primera plantilla (menos los mundialistas, que estarán compitiendo o iniciando sus vacaciones) se desplazará a tierras alemanas para celebrar allí el primer 'stage' de concentración y disputar, al menos, dos encuentros amistosos.

A la vuelta, se celebrarán varias sesiones en Los Bermejales y, justo antes de desplazarse a Irlanda para enfrentarse con el Arsenal y, al menos, otro oponente, durante la segunda estadía, se jugará el Trofeo Colombino. En los primeros días de agosto, a la vuelta de Eire, habrá una pequeña estancia en Marbella, como cada verano, con posible viaje dentro de la misma provincia o provincias cercanas para los últimos 'bolos' y/o el partido de presentación en La Cartuja antes del comienzo de LaLiga 26/27.