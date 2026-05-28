Giro de Italia 2026 | Etapa 19, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Feltre - Alleghe / Piani di Pezzè

El Giro de Italia 2026 celebra su etapa más espectacular, seis puertos de montaña que decidirán la clasificación final del domingo

Aunque aún quedará la etapa del sábado y el 'paseo' del domingo en Roma, el Giro de Italia 2026 se decide este viernes en la etapa reina de la ronda italiana, una durísima jornada, que es la que tiene más desnivel acumulado y en la que los favoritos se jugarán sus últimas opciones de desbancar a Jonas Vingegaard y de conformar el podio de la Ciudad Eterna.

La etapa 19 del Giro 2026 sale de Feltre y llega a Alleghe (Piani di Pezzè) y, entre medias, 5.000 metros de desnivel y seis puertos por el corazón de los Dolomitas.

A esta antepenúltima etapa llega Vingegaard con más de cuatro minutos sobre el austriaco Felix Gall y el neerlandés Thymen Arensman, y de cinco sobre Hindley y Eulalio, por lo que salvo pájara inesperada, difícilmente va a perder la general y habrá más interés en saber quienes le acompañan en el podio. Además, conociéndole, tratará de ganar en un final que se estrena en la historia del Giro de Italia.

Perfil de la etapa 19 del Giro de Italia 2026

Duran (1ª), Coi (2ª), Forcella Staulanza (2ª), Passo Giau -Cima Coppi- (Categoría Especial), Falzarego (2ª) y final en la inédita Piani di Pezzè, cinco kilómetros con rampas constantes cercanas al 10%. Ése es el panorama que espera en una 19ª etapa infernal de principio a fin y que acumula 5.000 metros de desnivel.

En total son 151 kilómetros y seis puertos, entre los que destaca el mítico Passo Giau, en el que se sube hasta 2.200 metros de altitud. La cima Coppi, además, llega a 50 km de meta y aún quedarán luego dos dificultades más. Y antes, tres. Por lo que toda la etapa es un 'sube y baja' constante en el que habrá lucha desde el primer kilómetro

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 29 de mayo

- Salida: desde Feltre (Italia) a las 12:30 horas.

- Llegada: en Alleghe / Piani di Pezzè (Italia), prevista alrededor de las 17:15.

Dónde ver por televisión y online la 19ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 19 del Giro de Italia 2025 a partir de las 12:15 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.