Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 18 etapa | El Poggio pasa en silencio y Vingegaard sostiene el rosa

Jornada de transición en la 'Corsa Rosa' a la espera de que lleguen las dos grandes jornadas de montaña del fin de semana para decidir el podio final

Un día menos para que Jonas Vingegaard se corone campeón del Giro de Italia 2026 y complete la triple corona. El ciclista danés de Visma está dominando con firmeza la ronda transalpina y en la 18ª etapa no ha tenido mayor problema para solventar la subida al Poggio, ya que sus posibles rivales ni siquiera han inquietado.

Con el dos veces ganador del Tour de Francia al frente de la Corsa Rosa con una renta de más de cuatro minutos sobre Felix Gall, la batalla está destinada a vivirse por el resto del podio, ya que entre este último y el cuarto, Jai Hindley, hay menos de un minuto de diferencia. ¿Y el mejor español? David de la Cruz en la 13ª plaza a 10 minutos y 50 segundos de Vingegaard.

En cuanto a la resolución de la 18ª jornada, el ciclista francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso al esprint tras los 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, en la que las dificultades montañosas intermedias no fueron suficientes para romper el pelotón. Segundo fue Edoardo Zambanini (Bahrain) y tercero, Jonathan Milan (Lidl-Trek).

El perfil de la etapa del viernes 29 de mayo

El gran final del Giro de Italia comienza este viernes 29 de mayo con la primera de dos etapas montañosas antes del paseo triunfal en Roma. El pelotón afrontará 151 kilómetros entre Feltre y la Piani di Pezzè, un final en alto tras 5 kilómetros al 9,7 por ciento de pendiente media. Antes, un encadenado de otros cinco puertos, entre los que se incluye el Passo Giau, de categoría especial, una de las subidas más icónicas de los Dolomitas.

Clasificación de la 18ª etapa del Giro de Italia 2026

1. Paul Magnier (SOQ) 03:46:50

2. Edoardo Zambanini (TBV) m.t.

3. Jonathan Milan (LTK) m.t.

4. Francesco Busatto (APT) m.t.

5. Corbin Strong (NSN) m.t.

6. Madis Mihkels (EFE) m.t.

7. Guillermo Thomas Silva (XAT) m.t.

8. Filippo Magli (GBF) m.t.

9. Sakarias Koller Løland (UXM) m.t.

10. Lukáš Kubiš (URR) m.t.

Así queda la Clasificación General del Giro de Italia 2026 tras la disputa de la 18ª etapa

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 66h57'14"

2. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) +4'03"

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4'27"

4. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5'00"

5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5'40"

6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7'09"

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7'14"

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7'57"

9. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +8'34"

10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) +9'20"

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13. David de la Cruz (Pinarello Q36.5) +10’50”