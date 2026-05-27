Enric Mas contradice a su jefe y forma el lío en el Movistar Team

El líder del equipo español no duda en llevar la contraria a Eusebio Unzué, que calificó de "suspenso" su actuación en el Giro de Italia

La etapa 16 del Giro de Italia 2026, celebrada este martes en Suiza, confirmó las malas sensaciones de Enric Mas, que perdió 18 minutos más con respecto a Jonas Vingegaard y retrasó sus posiciones en la general, donde ahora mismo ocupa el puesto 26º a 49 minutos del ciclista danés.

El ciclista balear llegó con mucha expectativas a la ronda italiana y su jefe, Eusebio Unzué, aseguraba que estaba muy bien pese a que apenas había competido desde el pasado Tour de Francia. El transcurso del Giro 2026 ha demostrado que no estaba también. A las primeras de cambio se quedó y 'arrastró' con él a varios de sus compañeros (Juanpe López, Javi Romo y Einer Rubio), que se quedaron a ayudarle.

Finalmente, después de que no mejorara, el Movistar Team decidió dejar aparte la lucha por la general y apuntar a las etapas, una victoria parcial que estuvo a punto de lograr el ciclista de Artà en la etapa 11 y que finalmente se llevó Jhonatan Narváez (UAE).

Disparidad de opiniones entre Unzue y Mas

Eusebio Unzué no dudó en mostrar su decepción en una entrevista con AS, en la que el manager navarro dio un "suspenso" a su líder de filas. “Desgraciadamente ha estado lejos de lo que en un principio pensábamos. Era toda una incógnita porque no sabíamos cómo podía responder después de ocho meses sin competición. Entrenando estaba claro que no había ningún problema, pero tampoco sabíamos si iba a ser capaz de aceptar los días claves. En el Blockhaus ya se vio claramente que no estaba donde a él le hubiera gustado. (…) El objetivo del equipo prácticamente se ha quedado reducido exclusivamente a tratar de ganar alguna etapa”, reconocía.

A esas palabras ha contestado, días después, el propio ciclista insular ante las cámaras de Eurosport. Preguntado por ello, Enric Mas mostró su total disconformidad con la opinión de su jefe. “Yo creo que no ha sido decepcionante, ni mucho menos. Simplemente vengo de un periodo largo sin competir. Me operaron en invierno y tampoco ahora son cosas para excusarme, pero no es decepcionante ni mucho menos. Tenemos seis oportunidades muy bonitas aquí esta semana y creo que tenemos que aprovecharlas”, explicó Enric Mas, que quería aprovechar las tres etapas de montaña, aunque la primera de ellas ya la desperdició.

Enric Mas, pese a ir tan atrás, es el ciclista mejor colocado de un Movistar Team que, como dijo su director, no va a poder sacar muchos puntos por la general en esta edición del Giro de Italia. Aparte del 26º puesto del balear, ahora mismo suma la 29ª posición de Einer Rubio y la 32º posición del sevillano Juanpe López.