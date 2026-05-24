El Movistar Team se hace de oro y Unzue le da un palo a Enric Mas

El equipo telefónico reniega de la general en el Giro tras la mala situación de Mas, pero está sumando triunfos fuera de la ronda italiana

El Movistar Team está luchando en dos frentes en un momento de la temporada ciclista clave para él, que le ha permitido recuperar posiciones en el ránking UCI pese a no cumplir con algunos de los objetivos que ambicionaba.

En el Giro de Italia ha visto cómo se le ha escapado de nuevo la ansiada etapa en una grande con la victoria de Jhonatan Narváez sobre Enric Mas, aunque este domingo pondrá a prueba una vez más la opción Orluis Aular en una de las pocas llegadas masivas que se esperan. Allí se han despedido de una general que ambicionaba por el mal momento en el que ha llegado el ciclista balear. Einer Rubio es su mejor hombre, Mas avanza posiciones con la montaña, pero aún fuera del Top-20 y Javi Romo, otra opción para estar ahí, se retiraba el viernes por enfermedad.

Tesfazion coge el relevo de Barrenetxea en Movistar

Sin embargo, es en Francia donde está sacando petróleo. Jon Barrenetxea encadenó dos victorias el pasado fin de semana en sendas clásicas celebradas en la Bretaña gala. Y empezó los 4 Días de Dunkerke con otro Top-10.

El relevo del ciclista vasco lo ha cogido el eritreo Natnael Tesfazion, que se ha impuesto en la penúltima etapa de la ronda gala por delante de Stan Dewulf (Decathlon) y Kim Heiduk (Ineos), y ha sumado otro triunfo más para un equipo español que ya ha mejorado sobradamente a mitad de año todo lo logrado la pasada temporada.

Natnael Tesfazion se ha colocado segundo en la general, a falta de una jornada para que finalicen los 4 Días de Dunkerke y su equipo, el Movistar Team, lidera también la clasificación por conjuntos en la prueba francesa.

Clasificación general de los 4 Días de Dunkerke tras la etapa 4

1. Pithie Laurence (Red Bull-BORA-hansgrohe) 15:34:11

2. Tesfazion Natnael (Movistar Team) + 07

3. Tiller Rasmus (Uno-X Mobility) + 11

4. Slock Liam (Lotto-Intermarché) + 14

5. Dewulf Stan (Decathlon CMA CGM Team) + 14

6. Heiduk Kim (Netcompany INEOS Cycling Team) + 20

7. Askey Lewis (NSN Cycling Team) + 29

8. Maisonobe Sam (Cofidis) + 30

9. Shmidt Artem (Netcompany INEOS Cycling Team) + 36

10. Gruel Thibaud (Groupama-FDJ United) + 37

12. Canal Carlos (Movistar Team) + 37

18. Barrenetxea Jon (Movistar Team) + 5

Eusebio Unzue reconoce un "suspenso" en el Giro de Italia

Pese a todo, el director del Movistar Team, Eusebio Unzue, no está del todo satisfecho con lo que está viendo, ya que su principal objetivo en este tramo era la general del Giro y se tiene que conformar ahora con buscar etapas.

Así lo reconocía el manager navarro en AS, donde admitía que sus optimistas palabras sobre Enric Mas antes de empezar el Giro se han visto defraudadas. “Desgraciadamente ha estado lejos de lo que en un principio pensábamos. Era toda una incógnita porque no sabíamos cómo podía responder después de ocho meses sin competición. Entrenando estaba claro que no había ningún problema, pero tampoco sabíamos si iba a ser capaz de aceptar los días claves. En el Blockhaus ya se vio claramente que no estaba donde a él le hubiera gustado”, reconoce Unzue.

Ante esto, en la etapa reina celebrada este sábado, ya le han dado libertad a Einer Rubio para que gane el mayor tiempo posible y ha acabado por delante de su jefe de filas. Y el objetivo a partir de ahora será tratar de sumar alguna etapa.

“Está claro que pensar en la general con él no podemos hacerlo. El objetivo del equipo prácticamente se ha quedado reducido exclusivamente a tratar de ganar alguna etapa”, afirma Unzue.