El Movistar Team se dispara a contracorriente

Lejos de las primeras posiciones a mitad del Giro, las buenas actuaciones parciales y los puntos en las clásicas de Francia le sacan del pozo y le lanzan en el ranking UCI

El Movistar Team lleva dos semanas inusuales que le han devuelto la ilusión cuando esperaba, pero no de la forma en la que creía que lo iba a lograr.

A partir del final de las grandes clásicas de Primavera y la llegada de las grandes vueltas con el Giro de Italia era el momento indicado para resurgir. Para superar ese duro momento que le hizo no hace mucho estar en posiciones de descenso en el Ranking World Tour.

El Movistar Team tiene jugadores más habituales a rendir en las grandes vueltas por etapas y ahí suman gran parte de sus puntos. De ahí la importante apuesta realizada en el Giro de Italia, a donde ha llevado un gran equipo liderado por Enric Mas.

La apuesta está dando sus frutos hasta cierto punto y la actividad de sus corredores le ha permitido estar, por equipos, en las primeras posiciones y sumar muchos puntos por etapa, pese a que no ha logrado aún ganar ninguna. Orluis Aular, segundo en Cosenza, fue el que estuvo más cerca; pero incluso en los días malos, como la contrarreloj de este martes, son capaces de seguir sumando, en su caso con Lorenzo Milesi.

En cambio, en la general todo pinta mal a la espera de que la montaña de la última semana y media del Giro 2026 lo arregle todo. El mejor clasificado es Enric Mas y está el 29º, muy lejos de las posiciones de cabeza y de las que, a priori, se esperaban de él.

Jon Barrenetxea se destapa en Francia

Si ya en el Giro se está puntuando a contracorriente más aún se podría decir de lo que de forma alternativa han buscado los ciclistas del Movistar Team en las clásicas francesas en los cuatro últimos días.

Allí, simplemente, Jon Barrenetxea sea ha salido. En apenas 24 horas logró ganar el Tour de Finisterra Pays de Quimper y el Boucles de L'Aulne - Chateaulin. Y este martes, el ciclista vasco ha vuelto a hacer un Top-10 en el Clásica de Dunkerke.

A partir de este miércoles y hasta el domingo, el equipo desplazado a Francia para competir de forma alternativa al del Giro participa en los 4 Días de Dunkerke, con un equipo encabezado por Barrenetxea, pero que también cuenta con otro de los tres ciclistas 'telefónicos' que más ha sumado este año como es el eritreo Natnael Tesfazion. Y, junto a ellos, Carlos Canal, Gonzalo Serrano, Filip Maciejuk, Davide Formolo y Jonathan Guatibonza.

El Movistar Team da el salto en el ránking UCI

Los puntos logrados entre la actuación en la primera semana del Giro de Italia 2026 y en las clásicas de Bretaña han permitido al Movistar Team subir posiciones y dar un salto hasta la plaza 14ª del ránking, la misma que ocupó la pasada temporada durante la mayor parte de la misma.

En las últimas semanas, el conjunto español ha pasado en la clasificación a los equipos Groupama-FDJ, Lotto-Intermarché, NSN Cycling Team y EF Education Postal y mira al horizonte con optimismo con sus 4.458 puntos UCI.

Los triunfos de Jon Barrenetxea, por su parte, le han colocado como el ciclista con más puntos en el Movistar, por delante de Iván Romeo y del mencionado Natnael Tesfazion.