Giro de Italia 2026 | Etapa 11, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Porcari - Chiavari

El portugués Afonso Eulálio llega como líder de la clasificación general tras ser capaz de aguantar con algo de ventaja tras la contrarreloj de la décima jornada

Giulio Pellizzari, entrando en línea de meta en una etapa del Giro de Italia.IMAGO

Tras la crono que marcó importantes diferencias entre los diferentes contendientes a la clasificación general, ahora llega la 11ª etapa del Giro de Italia 2026, la cual se disputa este miércoles 20 de mayo con 195 kilómetros entre las localidades de Porcari y Chiavari.

A la jornada, claramente rompepiernas y con un claro aire de fuga, llega de nuevo como líder Afonso Eulálio, quien resistió en la contrarreloj para seguir vistiendo de rosa al menos un día más; eso sí, ya con solo 27 segundos de renta sobre Jonas Vingegaard. En tercer lugar aparece Thymen Arensman, a 1:57. El mejor español es Markel Beloki, que aparece en la 10ª posición a una distancia de 4 minutos y 16 segundos respecto al luso.

Centrados ya en lo que nos deparará la jornada, los ciclistas se sumergirán en un espectacular paisaje a su paso por las Cinque Terre, incluyendo hasta cuatro cotas por el camino: Passo del Termine (3ª), Guaitarola (2ª), la Colla dei Scioli (3ª) y el último repecho en Cogorno (Km Red Bull) a 12 del final. No parece que sea un día destinado a la pelea por la general, pero tampoco podrá despistarse.

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 20 de mayo

- Salida: desde Porcari (Italia) a las 12:20 horas

- Llegada: en Chiavari (Italia), prevista alrededor de las 17:25.

Horario y dónde ver por televisión y online la 11ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 11 del Giro de Italia 2025 a partir de las 12:20 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.