Jonas Vingegaard no hace amigos en el Giro de Italia

El ciclista danés vuelve a exhibirse en el segundo final en alto y se acerca al liderato del Giro 2026, que aún mantiene Afonso Eulalio

Jonas Vingegaard se tomó un 'respiro' tras su exhibición del viernes, pero tras un día de 'parón', volvió a la carga y se apuntó su segundo triunfo en el Giro de Italia, demostrando a sus más directos rivales que está en plena forma.

No le sirve de momento para coger la 'maglia rosa', pero hasta eso parece positivo dado lo mucho que queda de ronda ittaliana y la dureza que le espera por delante. en el aetapa 9, con el segundo final en alto, el danés sacó más ventaja al único ciclista que, de momento, le está aguantando: Feliz Gall.

Afonso Eulalio, líder de la carrera, se vio espoleado por mantener su jersey de líder y sólo cedió 41 segundos con Vingegaard, al tiempo que sacaba segundos a algunos de los favoritos, pero también quedó claro que, cuando llegue la alta montaña le va a tocar sufrir.

Vineggaard guarda fuerzas, pese a su exhibición

Vingegaard llega al segundo descanso del Giro 2026 demostrándoles a todos que viene a ganar la carrera y que, de momento, no tiene rivales. En las dos únicas etapas donde podía sacar ventaja, la ha sacado. Y aún queda lo más duro en el norte del país.

El Corno alle Scale, la cima de primera categoría con la que se cerraba la novena etapa, daba respeto a los ciclistas, que no querían llegar sin fuerzas al final y, tal vez por ello, sólo hubo intentos tímidos al principio de la jornada.

El Movistar Team volvía a estar muy activo y colocaba a dos hombres en la primera fuga seria de la jornada: Lorenzo Milesi y Einer Rubio. Junto a ellos, Jonas Geens (Alpecin), Martin Marcellusi (Bardiani), Tim Naberman (Picnic), Mattia Bais (Polti), Sakarias Koller Loland (Uno-X) y Davide Ballerini (Astana).

El Movistar Team, una vez más, protagonista

El pelotón los dejó ir hasta una distancia prudencial, pero eso no convenció a algunos de los favoritos, como Giulio Ciccone (Lidl-Trek), que lo intentaron en solitario antes de que llegasen las dificultades montañosas de la jornada. Y lograron contactar con el grupo cabecero.

Era una ventaja importante, pero no suficiente. En cuanto se llegó a la doble subida al Querciola y Corno alle Scale todo cambió. Tanto por delante como por detrás todo se estiró en la primera subida y la segunda la empezaron juntos Einer Rubio y Ciccone, después de que el colombiano del Movistar se llevara el máximo de segundos en el kilómetro Red Bull, el esprint bonificado.

Ciccone dejó a Rubio a seis del final, pero fue cazado por Vingegaard y Gall a dos de la meta. Entre ellos estaba la victoria, pero el danés, una vez más, demostró estar más fuerte y se permitió sacar doce segundos al ciclista del Decathlon.