LaLiga en directo, partidos y resultados de la jornada 37 de Primera | Descenso, permanencia y puestos europeos en juego

Celta de Vigo, Getafe CF, Athletic Club y Rayo Vallecano luchan por las plazas europeas, mientras que Levante UD, RCD Mallorca, Elche CF, Deportivo Alavés y Girona FC se juegan la permanencia en Primera división

A partir de las 19.00 horas, dieciocho de los veinte equipos que forman la Primera división disputarán sus encuentros en una jornada unificada

Con una batalla por Europa entre Celta de Vigo, Getafe CF, Athletic Club y Rayo Vallecano, y otra por la permanencia entre Levante UD, RCD Mallorca, Elche CF, Deportivo Alavés y Girona FC, se disputarán hasta nueven encuentros durante la tarde

El Celta , con 50 puntos, ocupa la sexta posición con acceso a la Europa League. Por detrás, el Getafe es séptimo con 48 puntos y acceso a la Conference League. Así en la batalla europea se suman Athletic Club y Rayo Vallecano con 44 puntos, que necesitan ganar sus últimos dos partidos y esperar que los azulones no saquen más de 2 puntos.

La zona baja está incluso más apretada, con Levante , Mallorca , Elche , Alavés y Girona luchando por permanecer un año más en Primera división. Los encuentros iniciarán con granotas y bermellones en zona roja con 39 puntos, los mismos que el conjunto ilicitano, primer salvado

Valencia, Sevilla, Osasuna y Espanyol están a una victoria de cerrar la permanencia, en una tarde donde El Sadar acoge un intenso duelo entre Osasuna y Espanyol, mientras que los andaluces reciben al Real Madrid y los valencianos visitan a la Real Sociedad

La jornada 37 en LaLiga EA SPORTS llegan con horario unificado, donde nueve partidos se disputan el domingo a partir de las 19.00 horas, con muchos equipos comprimidos en pocos puntos tanto en la zona alta como en la baja. Así hasta cuatro equipos están implicados en el acceso a competiciones europeas, mientras que otros cinco siguen peleando una permanencia que puede dejar una puntuación histórica.

Celta de Vigo, Getafe CF, Athletic Club y Rayo Vallecano se juegan estar en la próxima Europa League o la Conference League, con seis puntos de diferencia entre el sexto y el décimo. Por su parte, Levante UD, RCD Mallorca, Elche CF, Deportivos Alavés y Girona FC comprimen la lucha por la salvación, donde entre ellos hay solo un punto de diferencia, marcando la permanencia en el golaveraje.

La lucha por las competiciones europeas en la jornada 37 de LaLiga

Con el primer y segundo puesto ya definidos, la lucha aislada entre tercero y cuarto, el Real Betis clasificado matemáticamente para la próxima Champions League, y la Rea Sociedad siendo equipo de Europa League tras ganar la Copa del Rey, tan solo quedan dos plazas más que den acceso a competiciones europeas.

La jornada 37 iniciará con el Celta en sexta posición, que da acceso a la Europa League, con 50 puntos, mientras que el séptimo, con acceso a la Conference League, es el Getafe con 48 puntos. Tras ellos, y aún en la pelea, se encuentran Athletic y Rayo Vallecano con 44 puntos.

Las combinaciones en la zona alta de la clasificación

Una victoria del Celta ante el Athletic en San Mamés, clasificaría matemáticamente a los de Claudio Giráldez a competiciones europeas, mientras que, si el Getafe no vence al Elche en el Martínez Valero, confirmarían además la plaza de Europa League.

Por su parte, Athletic y Rayo Vallecano lo tienen complicado, puesto que necesitan ganar en las dos jornadas restantes, y que el Getafe no saque más de 1 punto. El conjunto de Vallecas se mide ante el Villarreal en casa, quien buscará consagrar su tercera posición con una victoria.

Así está la lucha por la permanencia en la jornada 37 de LaLiga

Si en la zona noble hay que mirar varios encuentros a la vez, la parte baja de la clasificación se vuelve un espectáculo único a falta de 6 puntos para cerrar una histórica temporada 2025-26.

Antes iniciar los partidos del domingo, tan solo hay salvados ocho de los veinte equipos que forman la Primera división. Aun así, Athletic Club y Rayo Vallecano asegurarían la permanencia con un empate, mientras que Valencia, Sevilla, Osasuna y Espanyol necesitan una victoria.

Una zona roja muy comprimida con auténticas finales

Con el Real Oviedo ya descendido, la penúltima jornada abre con Levante y Mallorca en la zona roja con 39 puntos, siendo el Elche el primer salvado con la misma puntuación. Por encima, con 40 puntos, se sitúan Alavés y Girona.

Cosa del destino, encontraremos varias finales por la permanencia, puesto que el Levante recibe en el Ciutat de Vàlencia al Mallorca, Osasuna hace lo propio en El Sadar con el Espanyol, donde una victoria les salva matemáticamente, mientras que el Real Oviedo, que se despide de su afición en el Carlos Tartiere, se mide al Alavés.

Entre diversos resultados y duelos directos, la zona baja de la clasificación puede cambiar por completo en tan solo un minuto, en una tarde que se prevé histórica en el campeonato de Primera división.