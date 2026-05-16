Alineaciones Sevilla - Real Madrid: alineación probable de Sevilla y Real Madrid en la jornada 37 de LaLiga EA Sports

El técnico sevillista tiene que tomar decisiones de importancia en las dos áreas, mientras que el Real Madrid tendrá como novedad a Mbappé en plena polémica con Arbeloa

Kike Salas y Mbappé tuvieron sus más y sus menos en el último Sevilla-Real Madrid.IMAGO

Luis García Plaza ha insistido por activa y por pasiva que la salvación todavía no está cerrada y que necesitan salir 'a full' en la última final en el Ramón Sánchez-Pizjuán para puntuar contra el Real Madrid y garantizar la permanencia.

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Para ello, lógicamente, el entrenador nervionense apostará por el que considere ahora mismo su once de gala después de los problemas físicos y de carga de trabajo arrastrados por futbolistas importantes de la plantilla, lo que ya condicionó su alineación contra el Villarreal.

En este sentido, Plaza recupera a Isaac Romero, que ya ha dejado atrás sus molestias, pero que podría no estar listo para los 90 minutos, por lo que, a día de hoy, las únicas bajas son Manu Bueno y Marcao más allá de que en los últimos días se haya sumado al grupo para la activación.

Duda para Plaza en el eje de la zaga

No obstante, en la rueda de prensa del viernes, García Plaza apuntó como duda a Castrín por su estado físico, si bien entrará a la lista y después se probará si está listo. Por ello, las principales incógnitas a la hora de componer el once están en el centro de la zaga y en la punta de lanza.

Así, los laterales, a priori, están claros, Carmona y Suazo, pero en el eje hay dos puestos para tres hombres, Azpilicueta, Castrín y Kike Salas. Lo más probable es que repita con la pareja de La Cerámica y el gallego espere en el banquillo.

Por delante, Agoumé tiene asegurada la presencia, pero ya con Gudelj a tope, cabe la incógnita de si lo acompañará el serbio o apostará de nuevo por Sow, de lo que dependerá el perfil de su propuesta. Con el balcánico reforzaría el doble pivote y con el suizo dispondría de más llegada desde atrás y de un factor sorpresa que no aporta el capitán.

Repite Oso y, probablemente, la pareja arriba

A priori, Vargas es inamovible en el costado diestro, mientras que en el izquierdo la gran actuación de Oso en Villarreal, con gol incluido, prácticamente le garantiza partir otra vez de inicio en detrimento de Ejuke. Cabe recordar que el nigeriano no tuvo minutos el miércoles por su estado físico, pero ya está listo para, posiblemente, ejercer de revulsivo en la segunda parte.

Arriba, García Plaza advirtió que ocurría lo mismo que en la zaga, que había tres opciones para dos sitios, si bien el hecho de que Isaac Romero regrese de una lesión, inclina la balanza hacia la misma pareja del último partido, es decir, Maupay y Alor Adams, y más cuando el nigeriano anotó su segunda diana consecutiva, tan clave como la firmada contra el Espanyol.

Cambios en el Real Madrid con Mbappé como principal novedad

Por su parte, el Real Madrid llega en plena polémica entre Arbeloa y Mbappé, que probablemente, pese a todo, será la gran novedad en el once capitalino, en el que habrá algunos cambios con respecto al triunfo contra el Oviedo. Así, Antonio Rüdiger volvería al centro de la defensa y Fran García tiene opciones de sentar a Álvaro Carreras, mientras que Bellingham relevaría a Franco Mastantuono.

Posibles onces:

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta o Castrín, Kike Salas, Suazo; Rubén Vargas, Agoumé, Sow, Oso; Maupay y Akor Adams.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago, Bellingham; Brahim, Vinicius y Mbappé.