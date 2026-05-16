Mientras Andalucía vota, el futuro del Sevilla se decide en las urnas de ESTADIO Deportivo

Coincidiendo con la jornada electoral al Parlamento de Andalucía, ESTADIO Deportivo trasladó el ambiente de las urnas al Sánchez-Pizjuán para conocer la opinión de la afición sobre el futuro institucional del Sevilla. Con una urna en plena calle y tres nombres sobre la mesa: Sergio Ramos, José María del Nido Carrasco y Martín Ink

Andalucía celebra este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas. Los andaluces deberán decidir su futuro para los próximos cuatro años, donde Juanma Moreno parece partir con ventaja según las encuestas y los sondeos previos. En ESTADIO Deportivo también hemos querido sacar las urnas a la calle, concretamente en Nervión, pero para preguntar a los sevillistas sobre el futuro presidente del Sevilla FC.

Visitamos los aledaños del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con una urna y tres papeletas: La de José María del Nido Carrasco, actual presidente; Sergio Ramos, cabeza visible de la compra que pretende consumar el fondo 'Five Eleven Capital', y Martin Inx, CEO de Five Eleven Capital.

Acuerdo por la compra del Sevilla a falta de la firma y de la aprobación del CSD

El exfutbolista Sergio Ramos, en nombre del fondo 'Five Eleven Capital', y los principales accionistas del Sevilla FC llegaron esta semana a un acuerdo para la compraventa del conjunto nervionense, a falta de la firma de los documentos y de la aprobación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tras una larga reunión el lunes 11 de mayo, Ramos, junto a su abogado de confianza, Julio Senn, y el CEO de Five Eleven Capital, el argentino Martin Inx, tuvo este martes un nuevo encuentro con representantes de las familias propietarias del Sevilla (Del Nido, Carrión, Alés, Castro y Guijarro) que terminó con un “acuerdo total”.

Dicho acuerdo, que todavía tiene que suscribirse en una notaría y ser autorizado por el CSD, establece la compraventa de, aproximadamente, el 60 por ciento del capital social del club, que ha sido valorado en algo más de 400 millones de euros.

Resultado de 'las elecciones sevillistas' de ESTADIO Deportivo

En las particulares elecciones de ESTADIO Deportivo a la presidencia del Sevilla, Sergio Ramos logró una mayoría absoluta, aunque en algunos casos se habló de una coalición en la presidencia con su socio Martin Inx.

"Sergio Ramos mucho antes que Junior", decía el primero de los votantes, quien incluso rompió la papeleta del actual presidente sevillista antes de depositar en la urna la del exfutbolista de Camas. Algo que se repitió durante más de una ocasión a lo largo de la grabación de este vídeo.

"Vamos a cambiar porque estamos saturados ya de tanto sufrir", explicó otro votante antes de introducir el voto para Ramos en la urna.

"Mi Sergio Ramos de mi alma nos ha salvado, de verdad. Siempre ha agradecido al Sevilla. Se equivocó, se fue a Madrid, pero bueno, para crecer y demás. Pero nos ha salvado el culo, la verdad. Este tío es del Sevilla y se ha notado haciendo esas cosas", expresó un ferviente admirador de Sergio Ramos, para el que lo ideal sería que el camero volviera a vestirse de corto la próxima temporada y no fuera hasta dentro de dos campañas cuando asumiese la presidencia del club.

En definitiva, después del escrutinio de los votos en nuestra redacción, mayoría aplastante para Sergio Ramos, a quien el sevillismo parece esperar con los brazos abiertos.