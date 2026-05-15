El Betis no iba de farol con Kevin Lomónaco y mantiene su drástica decisión

El club verdiblanco, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, persiste en su rotunda postura después de que una filtración frenara la operación para la llegada del central a finales de marzo y difumina la teoría de que sea una estrategia

El Betis no iba de farol cuando a finales de marzo tomó una drástica decisión acerca de su intención de abordar el fichaje de Kevin Lomónaco, central de Independiente de Avellaneda, por el que ya negoció sin éxito el verano anterior.

Así, en el periodo estival se erigía en las preferencias de Manu Fajardo para reforzar la zaga y llegó a trasladar una oferta detallada a su agencia de representación desvelada por ESTADIO Deportivo.

Esta propuesta consistía en siete millones de euros por el 60% de sus derechos, con una obligación más adelante de hacerse con un 20% más por 2,5 millones, por lo que en total abonaría 9,5 millones de euros por el 80% del central.

El Betis retomó en marzo los contactos por Lomónaco a través de intermediarios

Dicha oferta resultó insuficiente a Independiente y el Betis se echó a un lado, pero no de manera definitiva, si no con la mente puesta en volver a la carga más adelante. Así, ante el hecho de que Kevin Lomónaco continuó en el 'Rojo', el Betis retomó los contactos en el mes de marzo con ciertos avances para hacerse con los servicios del futbolista por una cantidad que rondaría los 8-10 millones de euros.

Sin embargo, la dirección deportiva llevó a cabo los movimientos a través de unos intermediarios, los mismos que gestaron la llegada de Valentín Gómez, pero sin intervención directa de sus agentes, y entonces se produjo una filtración acerca de las reuniones mantenidas para tratar el fichaje que provocaron un giro drástico de la situación.

El Betis comunicó su marcha atrás en el fichaje por las filtraciones

No en vano, se conoció que Ávaro Ladrón de Guevara, mano derecha de Manu Fajardo, estuvo presente en el partido entre Independiente y Talleres para ver en directo al central y acelerar las negociaciones, lo que tuvo repercusión, sobre todo, en Argentina y también en Sevilla.

Dicha filtración, como informó en su momento esta redacción, provocó un profundo malestar en el seno bético, hasta el punto de comunicar al entorno del futbolista que daban marcha atrás de forma irreversible al no haberse procedido de la manera que ellos consideraban correcta, con plena discreción.

Lo cierto es que por entonces se entendió que podría tratarse de un simple calentón o incluso de una estrategia para abaratar costes y retomar más adelante las negociaciones con mejores condiciones a sabiendas que a Lomónaco le encantaría recalar en el club verdiblanco.

Ningún contacto desde la ruptura, reflejo de la posición bética

Sin embargo, tal y como aseguran a ESTADIO Deportivo, el Betis no ha alterado lo más mínimo su hoja de ruta en este sentido y se ha mantenido firme en su determinación de no reactivar las negociaciones tras lo sucedido.

Al menos, desde entonces no ha habido ningún movimiento más ni el más mínimo reflejo del vivo interés evidenciado meses atrás y lo cierto es que en el círculo del futbolista son pesimistas al respecto por la forma en la que se rompió la operación por parte verdiblanca.

Evidentemente, esto no quiere decir que, una vez que ha consumado su clasificación para la Champions, el Betis pueda cambiar de opinión a lo largo del verano, lo que por ahora no se ha producido.

El tiempo, en contra del Betis

En ese caso, el tiempo jugaría en su contra, pues son numerosos los clubes que vigilan muy de cerca al futbolista de 24 años, deseoso de dar ya el salto al Viejo Continente y que veía con muy buenos ojos la vía heliopolitana. El tiempo dirá, pero a día de hoy la realidad mantiene al Betis alejado del defensa oriundo de La Plata.