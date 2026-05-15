Luis Enrique se aparta de su empresa y nombra administradora a Elena Cullel

El técnico del PSG, que recientemente ganó la Ligue 1 y que disputará este mismo mes la final de la Champions League, ha cesado como administrador de su empresa, Patrimonial Lupasi S.L para nombrar a su esposa, Elena Cullel

Luis Enrique está viviendo una de los mejores momentos en su carrera deportiva en el PSG. El técnico asturiano se alzó hace pocos días con un nuevo título con el conjunto parisino al conquistar la Ligue 1 y sumarlo a un palmarés que le ha llevado a alzarse campeón en 10 de los 13 títulos que ha disputado. Además el PSG disputará este mismo mes de mayo su segunda final de Champions League de manera consecutiva y buscará revalidad el título.

Los éxitos de Luis Enrique a nivel deportivo, tanto en el PSG como anteriormente en el Barcelona y también como jugador en su momento, han llevado al 'Lucho' a poder amasar una importante fortuna económica que se ha visto transferida en la creación de una empresa que hasta hace poco tiempo se denominaba Patrimonial Lupasi S.L. Esta fue creada en mayo de 1994 y desde hace algunos días ha pasado a llamarse Lupasi Gestión Empresarial S.L

Luis Enrique se cesa de su propia empresa y la pone en manos de Elena Cullel

La empresa que ahora se denomina Lupasi Gestión Empresarial S.L era administrada por el propio Luis Enrique pero el ahora técnico del PSG, según informó el diario El Mundo, tomó la decisión días atrás de 'despedirse' de su actual cargo para designa a su esposa, Elena Cullel en ese mismo puesto de administrador. Además de cesarse del puesto con el que contaba en Patrimonial Lupasi S.L, Luis Enrique ha inyectado un importante capital que asciende a 1,4 millones de euros. Con esta inyección económica, la empresa Patrimonial Lupasi S.L de la que ya ha dejado de ser administrador Luis Enrique, cuenta con un capital social de 2,2 millones de euros.

A qué se dedica la empresa Patrimonial Lupasi S.L

La empresa Patrimonial Lupasi S.L estaba enfocada en el momento de su creación a la gestión inmobiliaria pero también ha ampliado sus campos de acción pasando a la gestión empresarial, la asistencia técnica y la administración de participaciones y valores mobiliarios.

En lo que a activos inmobiliarios se refiere, la empresa Patrimonial Lupasi S.L de Luis Enrique tienen estos un valor de 27 millones de euros. La provincia de Barcelona es la que aúna gran parte de los activos inmobiliarios de la empresa Patrimonial Lupasi S.L de Luis Enrique con una promoción inmobiliaria en Gavá y terrenos de gran tamaño y valor en Begues, entre otros activos.

Quién es Elena Cullel, administradora de la empresa de Luis Enrique

La decisión que ha tomado Luis Enrique con su empresa Patrimonial Lupasi S.L no es ni mucho menos baladí ya que como nueva administradora ha designado a su esposa. Elena Cullel es licenciada en Económicas por la Universidad de Barcelona y tiene un amplio conocimiento del sector inmobiliario.

Luis Enrique celebra la Champions League del pasado año junto a su esposa (Elena Cullel) y sus dos hijos (Pacho y Sira)

Además, estudió en el Liceo Francés Bon Soleil de Gavá y realizó diferentes cursos en Estados Unidos. Elena Cullel y Luis Enrique sufrieron en 2019 la pérdida de su hija Xana de tan solo 9 años y además tienen a Pacho y Sira, los cuales se dedican al mundo del deporte.