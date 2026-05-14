Girona - Real Sociedad, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 36 de LaLiga entre el Girona y la Real Sociedad

¡Buenas tardes y bienvenidos a Montilivi! En la jornada de hoy les narraremos todo lo que acontezca en este trepidante duelo entre el Girona y la Real Sociedad. ¡Arrancamos con la previa!

Mientras los equipos llegan al estadio y los entrenadores anuncian los onces, vamos a repasar las posibles alineaciones con la previa de ESTADIO Deportivo

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, reconoció en la rueda de prensa previa a la visita de la Real Sociedad que es "el partido más importante de la historia" del club, "mucho más" que el debut en la Champions League contra el Paris Saint-Germain. la permanencia está en juego y el descenso supondría un descalabro para un proyecto que creció demasiado pronto.

Para la cita, Matarazzo ha facilitado una lista en la que figuran 24 futbolistas, con las ausencias de Guedes, Rupérez y Odriozola por lesión, y la de Óskarsson por acumulación de cartulinas. Como nota positiva, Aramburu vuelve tras cumplir sanción, al igual que Zubeldia y Karrikaburu después de superar sus respectivas lesiones. El central de Azkoitia ha estado casi dos meses en el dique seco por una rotura muscular, pero ahora se encuentra "muy bien".

El Girona comienza el partido ocupando uno de los tres puestos de descenso. Las victorias de Espanyol y Alavés hundieron al equipo de Míchel que debe sumar para salir del pozo

El Girona se juega la permanencia ante una Real Sociedad que piensa en el futuro. Con la Copa del Rey bajo el brazo y, con ello, clasificados a la Europa League, los blanquiazules quieren dar por zanjada la temporada y, para ello, necesitan una victoria que se traduzca en hacer matemática la permanencia.

El Girona busca poner la permanencia de cara

El equipo de Míchel Sánchez parecía estar virtualmente salvado, cuando llegó a tener ocho puntos de margen sobre el descenso tras vencer al Villarreal en la jornada 30, pero en el tramo decisivo ha encadenado cinco partidos sin ganar con un balance de dos puntos de quince posibles y vuelve a ser un firme candidato a perder la categoría. El lunes volvió a firmar un mal partido en casa del Rayo Vallecano, pero al final evitó la cuarta derrota seguida y arañó un punto que puede ser clave y salvador con un gol de Cristhian Stuani en el minuto 90.

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, reconoció en la rueda de prensa previa a la visita de la Real Sociedad que es "el partido más importante de la historia" del club, "mucho más" que el debut en la Champions League contra el Paris Saint-Germain. El entrenador admitió que es "un partido de máxima necesidad" y afirmó que la Real, campeón esta temporada de la Copa del Rey, es "un equipazo" que también se juega "cosas", pero que el Girona tiene que demostrar que se juega "mucho más en el campo".

La Real Sociedad quiere competir

La Real Sociedad aterriza en Girona tras rescatar un punto sobre la bocina en el último duelo ante el Betis. Los de Matarazzo atraviesan un pequeño bache de cuatro encuentros consecutivos sin ganar después de alzar la Copa del Rey, aunque con el billete europeo bajo el brazo no tienen demasiadas cosas en juego. Ganar en Montilivi supondría un gran paso en el objetivo final de terminar el curso como séptimo clasificado de LaLiga EA Sports. En caso de no vencer, varios equipos podrían superar a la Real en la tabla, y corre el riesgo de que se manche de cierta manera el final de una temporada para el recuerdo en Gipuzkoa.

Pellegrino Matarazzo, ha asegurado en la previa del partido ante el Girona que a su equipo le "encanta competir" y que lo hará "hasta el final". La Real se medirá al Girona en la antepenúltima jornada de LaLiga EA Sports, un encuentro "muy complicado" por la situación clasificatoria del rival. "Queremos dar lo mejor de nosotros para terminar el año con buena inercia", ha comentado el estadounidense este miércoles sobre el final de temporada que le espera a la Real.