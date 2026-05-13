Míchel cataloga el duelo ante la Real Sociedad como "el partido más importante de la historia del club"

El técnico rojiblanco pide una noche de máxima necesidad en Montilivi, confirma que Stuani se infiltrará para jugar y recuerda que el Girona depende de sí mismo para lograr la permanencia en LaLiga

El Girona FC afronta este jueves ante la Real Sociedad uno de los partidos más delicados de su historia reciente. El equipo de Míchel Sánchez llega a la jornada 36 de LaLiga en plena pelea por la permanencia y con la obligación de hacerse fuerte en Montilivi.

El técnico madrileño fue rotundo en la previa. Considera que el duelo ante el campeón de la Copa del Rey es “mucho más” importante que el debut en Champions Legaue ante el PSG o que cualquier noche europea, porque lo que está en juego es la continuidad gerundense en Primera división.

Míchel define el Girona - Real Sociedad como una final histórica

Míchel no escondió la dimensión del partido. El entrenador del Girona situó el encuentro contra la Real Sociedad al nivel de las grandes citas que han marcado la historia reciente del club, pero con un matiz todavía más fuerte: esta vez se juega la supervivencia.

El técnico fue incluso más allá al compararlo con noches europeas o partidos recordados por el ascenso. Para él, el duelo de Montilivi está por encima del estreno en la Champions League: “Mucho más que París, mucho más que aquí contra el Feyenoord. Este partido sí que es un partido para hacer historia”.

Girona depende de sí mismo y Míchel lo considera “oro”

La victoria del Levante ante el Celta ha aumentado la presión sobre la zona baja y ha cambiado el panorama de la permanencia. Míchel lo reconoció sin rodeos, pero quiso agarrarse a la idea que más fuerza le da en este momento: “Lo más importante, y es oro para mí, es que dependemos de nosotros mismos”.

El mensaje del entrenador busca activar tanto al vestuario como a la afición. El Girona tiene dos partidos en casa, ante Real Sociedad y Elche, y una salida pendiente. Para Míchel, si su equipo gana los dos encuentros de Montilivi, seguirá en Primera división.

Stuani se infiltrará para estar disponible ante la Real Sociedad

Uno de los nombres propios de la previa fue Cristhian Stuani. El delantero uruguayo, autor del agónico empate contra el Rayo Vallecano en Vallecas, no se entrenó por un golpe en la rodilla, pero Míchel confirmó que estará disponible: “Stuani no ha entrenado porque tiene un golpe en la rodilla y tiene que infiltrarse para jugar. Pero él lo hará”.

El técnico todavía debe hablar con el delantero para decidir cuántos minutos puede jugar, pero su presencia es una noticia importante para un Girona que necesita gol, experiencia y carácter competitivo en un partido de máxima tensión.

La convocatoria mantiene fuera a los jugadores con lesiones importantes: Portu, Vanat, Juan Carlos, Van de Beek y Ter Stegen. El resto del grupo, según confirmó Míchel, está disponible para un duelo que exige la mejor versión individual y colectiva.

Míchel pide energía, agresividad y un Girona que no se pare nunca

El entrenador del Girona asumió que el partido tendrá momentos de inseguridad. La clasificación pesa, el margen de error se ha reducido y la ansiedad puede aparecer en cualquier tramo: “La incomodidad saldrá, pero esta incomodidad no se puede parar”.

La receta del técnico pasa por un Girona activo, agresivo y dinámico. Quiere un equipo que corra, genere ocasiones, presione bien, chute a portería y juegue hacia adelante tanto con balón como sin él: “El equipo no puede estar parado en ningún momento del partido”.

La Real Sociedad llega como campeón de Copa y rival de máxima exigencia

Míchel también quiso dejar claro que la Real Sociedad no será un rival cualquiera. El técnico rojiblanco espera un rival agresivo en la presión, con mecanismos similares a equipos como el Rayo Vallecano o el Athletic Club, aunque con matices propios.

La clave estará en igualar y superar esa intensidad. En Montilivi, con la afición empujando, Míchel cree que el Girona puede imponerse si juega con la energía de un equipo que sabe que se está jugando mucho más que tres puntos.

Montilivi debe ser el factor diferencial para la supervivencia del Girona

El entrenador pidió que la afición esté “al trescientos por ciento”. No como una frase vacía, sino como parte del plan. El Girona necesita que Montilivi convierta la necesidad en empuje y que el equipo sienta que no juega solo.

El equipo ha sufrido durante todo el año, desde un inicio muy malo con muchas jornadas en descenso hasta una recta final cargada de ansiedad. Pero Míchel insiste en que ese sufrimiento también ha preparado al grupo para competir en el límite.

El Girona se juega seguir siendo de Primera

La previa de Míchel deja una conclusión evidente: el Girona no afronta un partido más. Afronta una noche que puede marcar el futuro inmediato del club y condicionar toda su planificación deportiva.

La Real Sociedad exige el mejor partido del año y el Girona necesita responder con una actuación de máxima eficacia. No se trata de una noche perfecta en fútbol, como admitió el propio entrenador, sino de una noche perfecta en actitud, solidaridad y agresividad.

Montilivi decidirá una parte enorme de la permanencia. Y Míchel ya ha puesto el listón emocional donde quería: para el Girona, este jueves no hay excusas, no hay espera y no hay mañana cómodo. Hay supervivencia para seguir en Primera.