Míchel y las cuentas de la salvación del Girona: "Necesitamos ganar a la Real Sociedad"

El entrenador del Girona FC ha atendido a los medios de comunicación después del empate a uno de su equipo contra el Rayo Vallecano que se ha logrado gracias a un gol de Stuani. El técnico ha señalado que el próximo encuentro, que es en Montilivi, es vital para su permanencia en Primera división

Míchel Sánchez, entrenador del Girona FC, ha valorado positivamente el empate a uno contra el Rayo Vallecano, pero ha hecho un llamamiento de cara al próximo partido que su equipo tiene contra la Real Sociedad, que se jugará en el Estadio de Montilivi, su casa, en el que sólo les vale ganar según sus cuentas para lograr la permanencia en Primera división.

El entrenador del Girona FC ha calificado de puntazo el empate contra el Rayo Vallecano. "El Rayo ha sido mejor en el juego. Ha habido dos ocasiones claras por cada equipo, pero han empujado más y han estado más cerca de nuestra área. Las dinámicas son importantes; vienen de acceder a la final de la Conference League y nosotros de tres derrotas. Parecía que se nos escapaba el partido y para mí es un puntazo. Es muy complicado meterle mano a este Rayo".

Míchel ha sido muy claro con las cuentas de Girona FC para conseguir la permanencia. Sólo vale ganarle a la Real Sociedad. "No lo hemos sentido. Ellos venían de una situación buena del jueves pasado y es difícil igualar el hecho de estar seguros en el campo. No es la mejor manera de jugar para nosotros tener que defender más que el rival, pero hoy ha tocado así. Necesitamos ganar a la Real, un partido histórico y que nos va la supervivencia del Girona en Primera".

Míchel elogia a Stuani

Míchel ha explicado el motivo por el que Stuani está jugando tan poco. "Han salido dos goleadores. En el fútbol no juegan once y lo tienen que entender. Stuani no ha podido entrenar por un golpe en la rodilla, pero es un competidor nato. Se ha infiltrado en el descanso y estaba mejor. Nos falta área por la baja de Vanat, de Abel, del propio Stuani, pero tenerlo en los últimos tres partidos".

El entrenador del Girona FC ha elogiado a su delantero. "El uruguayo es diferente. Para mí no ha habido jugadores peores en la actitud, sí en el juego, porque el Rayo estaba mejor que nosotros por mentalidad, por el momento que viven. No han salido las cosas bien, pero todos lo han intentado; es la manera de sufrir para salir de esta situación".

A continuación, ha dicho que el empate debe servir para subir la moral de sus jugadores. "Tiene que ser una inyección para el equipo. Hemos recibido el 1-0 y era un golpe duro, pero no cambia que tenemos que ganar a la Real; lo saben los jugadores. Nos jugamos más que cualquier equipo y el jueves se tiene que notar".