El Sevilla, atento a Carrascal, su particular mina de oro: una vía de negocio que se abre de nuevo en Brasil

El futbolista colombiano, que solo jugó un partido con el Sevilla Atlético, ha ido dejando pequeños beneficios en Nervión gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA. Ahora brilla en el Flamengo y podría protagonizar un nuevo traspaso internacional, el mayor de su carrera

En la delicada situación económica por la que atraviesa el Sevilla FC, cualquier ingreso extra, por pequeño sea, merece ser celebrado. Así, en Nervión están muy pendientes de todos los movimientos de mercado que afectan a jugadores que han pasado por sus filas, especialmente por su cantera. No en vano, cualquier futbolista que haya pertenecido a la disciplina blanquirroja hasta los 23 años es susceptible de generar una ganancia si protagoniza un traspaso internacional.

El papel clave de Jorge Carrascal en el nacimiento de Transfer Tracker

Para ello, en el Sánchez-Pizjuán fueron pioneros al crear en su día una herramienta tecnológica (Ai Tracking) que posteriormente fue adquirida por LaLiga, la cual la comercializa con el nombre de Transfer Tracker. Con Monchi al frente de la dirección deportiva, el departamento de datos instaurado por el isleño inventó este servicio que ahora facilita la labor de los clubes para reclamar el mecanismo de solidaridad que la FIFA estipula, pudiendo alcanzar el 5% del total de la venta si el futbolista en cuestión ha militado en el equipo reclamante entre los 12 y los 23 años.

No siempre estos movimientos son sencillos de detectar y gran parte del dinero generado por el citado mecanismo se quedaba sin reclamar, pues existe un plazo de dos años para hacerlo. Pero como reconocieron desde el Sevilla FC en su momento, todo nace con Jorge Carrascal, al detectar su traspaso del Karpaty ucraniano a River Plate. Desde entonces, han sido otras dos las ventas internacionales protagonizados por el colombiano, que ha ido dejando pequeños beneficios en las arcas sevillistas, apuntándose ahora la posibilidad de un nuevo traspaso, el mayor de su carrera, del que estarán muy pendientes en Nervión por si toca abrir de nuevo la caja.

Jorge Carrascal aterrizó en el club sevillista en 2016 como una joven promesa que ya había despuntado en el primer equipo de Millonarios. Se pagaron 900.000 euros por su fichaje cuando apenas tenía 18 años, con vistas a que acabase su formación en el Sevilla Atlético. Pero nada salió como se esperaba. Cuando solo había jugado un partido en Segunda división, a las órdenes de Diego Martínez, sufrió una lesión de menisco en el mes de septiembre y ya no volvió a jugar toda la temporada.

De Ucrania a Argentina, Rusia y Brasil

En verano, Óscar Arias, relevo de Monchi en la dirección deportiva, alcanzó un acuerdo con el Karpaty para una cesión con opción de compra obligatoria en caso de que jugase al menos 20 partidos. No solo se cumplió dicha cláusula, sino que su rendimiento convenció al plenamente al conjunto ucraniano, que lo compró por dos millones de euros y unos meses después lo cedió a River Plate por 500.000 euros, quedándoselo en propiedad el club argentino en enero de 2020 por otros 2,5 millones.

De dicha transferencia, al Sevilla FC le correspondía el 1% (0,5% por cada temporada que militó en sus filas, aunque la segunda lo hiciera a préstamo en el Karpaty). No era mucho, apenas 30.000 euros. Pero desde entonces, no ha parado de dejar pequeños ingresos que han ido aumentando. Así, en febrero de 2022, Carrascal regresó a Europa al ser fichado por el CSKA de Moscú, que pagó también primero un préstamo de 300.000 euros y luego un traspaso definitivo de 3 millones. Otros 33.000 euros a la caja.

En Rusia pasó también por el Dinamo de Moscú, que pagó 3,5 millones, pero al no ser una transferencia al extranjero no hubo cabida para el mecanismo de solidaridad, el cual sí pudo reclamar de nuevo la entidad nervionense el pasado verano. El Flamengo pagó 12,5 millones de euros por los servicios del mediocentro y ahí las ganancias se elevaron hasta los 125.000 euros.

Los números de Carrascal en el Flamengo y la oferta del Olympique de Marsella

En las filas del conjunto brasileño, Carrascal está brillando de nuevo a sus 27 años. Esta pasada madrugada, sin ir más lejos, anotó el gol que le dio la victoria a su equipo en la visita al Gremio de Porto Alegre (0-1). En total suma seis tantos y nueve asistencias en 48 partidos, siendo pieza importante para conquistar en 2025 tanto el Brasileirao como la Copa Libertadores. Por ello, desde Brasil apuntan que está de nuevo en el radar de un equipo europeo, en este caso el Olympique de Marsella.

Se indica en este sentido que el club francés ya intentó su fichaje en el mercado de enero, presentado una oferta de 15 millones que fue rechazada por el Flamengo. Pero los galos podrían volver a la carga en verano y elevar su propuesta hasta los 25 millones, con bonus incluidos. Su próxima participación en el Mundial, donde a priori no faltará con la selección de Colombia, podría seguir revalorizándolo además. Y mientras tanto el Sevilla FC vuelve a sacar su calculadora para saber cuánto dinero podría dejarle esta vez.