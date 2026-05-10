No le dejaron viajar a ver el partido, pero Ahmed Al-Hashimi disfrutó 'haciendo Sevilla' en Bagdad

El autoproclamado presidente de la Peña Sevillista de Irak y antiguo editor de la página oficial en árabe del club nervionense no logró a tiempo el visado para asistir al duelo contra el Espanyol, pero donó parte del dinero recibido para el viaje a niños huérfanos e improvisó camisetas conmemorativas

Su historia conmovió hace unos días a gran parte del sevillismo. Nuestro compañero Juanjo Ponce pudo hablar con él gracias a un traductor y contó su historia en ESTADIO Deportivo. Pero, finalmente, Ahmed Al-Hashimi, autoproclamado presidente de la Peña Sevillista de Irak y antiguo editor de la página oficial del club nervionense en árabe, no pudo conseguir el visado para asistir en persona al encuentro de este sábado entre Sevilla FC y RCD Espanyol en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Había recibido muchas donaciones para ayudarle con los gastos de desplazamiento, pero, tras la falta de respuesta por parte de la Embajada de España en Bagdad, se quedó 'haciendo Sevilla' en casa.

De esta forma, Ahmed reunió a decenas de personas en un establecimiento del barrio de Ziyouna, al este de la capital del país, con un buen grupo de hinchas ataviados con camisetas, banderas y bufandas. El protagonista, que llegó a montar un equipo llamado Antonio Puerta en su tierra como homenaje a la malograda 'Zurda de Diamantes', celebra la consecución de la victoria, al tiempo que desvelaba que había destinado parte del dinero recibido a niños huérfanos y confeccionado con el resto camisetas conmemorativas de Adidas, aunque tuvo que improvisar unas que no eran oficiales.

"Busqué en más de 50 tiendas y no encontré la camiseta del Sevilla FC. ¡Pero nunca me rendí! Con ayuda de mis hijas, preparamos nuestras propias camisetas. El escudo se lleva en el corazón antes que en la tela. ¡Gran victoria y noche sevillistas!", escribía Al-Hashimi en sus perfiles oficiales de las redes sociales, junto a unos vídeos en los que se ve a su familia estampando el emblema de la entidad en unas equipaciones rojas de la marca que patrocina a los hispalenses, empaquetando luego las mismas para entregaras en el descanso del choque a un buen número de chavales, que posaban luego orgullosos con ellas.

Un embajador de lujo para el Sevilla en tierras asiáticas

El nombre de Ahmed Al-Hashimi es bastante conocido en Oriente Medio, hasta el punto de que no sólo se ha erigido en presidente de una especie de peña nervionense en Bagdad, en realidad una asociación local de aficionados, y presume de haber sido editor en árabe de la página oficial del club, sino que luce los colores blanquirrojos en cada evento en el que puede estar. Por ejemplo, participó recientemente en un torneo de ajedrez dentr de la reunión de peñas de equipos europeos que se celebró en tierras iraquíes, a la que acudió ataviado con la tercera equipación amarilla y roja de la marca New Balance que se vestiría en la temporada 16/17.