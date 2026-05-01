Un sevillista en Iraq, en busca de un visado urgente para acompañar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán: "Quiere animar al equipo allí"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con Ahmed, un sevillista en Iraq que se encuentra esperando para poder venir a Sevilla para animar al equipo en la lucha por la permanencia en Primera División

Si el fútbol algo tiene es que, en cuanto a historias, es único. El Sevilla FC pasa por uno de los momentos más complicados como institución, con una entidad inmersa en la lucha por la permanencia y un futuro poco halagüeño a la espera de una venta del club. Ahora, más si cabe, la situación es crítica y las esperanzas están puestas en que el Ramón Sánchez-Pizjuán se convierta en la caldera que ha solido ser en las últimas décadas. Es por ello que tanto la afición como jugadores se han unido en ese lema de #TodoAlRojo, para intentar replicar a las grandes noches europeas que tanto éxito trajeron a la entidad.

Las entradas ya se encuentran casi todas vendidas para este próximo lunes frente a la Real Sociedad y es que, sin lugar a duda, el sevillismo ha respondido a la petición del equipo de convertir al estadio en un hervidero de cara a la final de esta jornada. Una victoria el lunes podría dar lugar al caldo de cultivo perfecto para intentar conseguir esa segunda victoria consecutiva frente al Espanyol, aunque para que la afición pueda hacer números, lo obligatorio es conseguir sumar de tres en tres.

Cada vez más son los sevillistas que están acudiendo a la petición de llenar el estadio y ninguno se quiere perder esta cita. Ya sea gente de Sevilla o de otros lugares, muchos son los que buscan fórmulas para poder llegar a la capital andaluza. Aunque, sin lugar a duda, uno de los que más está intentando esa travesía es Ahmed Alhashemi, un iraquí que tiene ese sentimiento sevillista. Hace unos días, a través de las RR.SS, empezó a comentar su travesía para intentar lograr un visado que le permita acudir al feudo sevillista.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con él para saber cómo surgió su sentimiento por el Sevilla, la pasión por el club hispalense que hay en Iraq y, sobre todo, cómo avanza su travesía y si confía en que pueda estar en Nervión. Toda esta entrevista se tuvo que realizar gracias a un amigo suyo que hizo las labores de traducción, aprovechando estas líneas para agradecerle también su trabajo.

Su amor por el Sevilla FC y la pasión en Iraq

Al ver la historia en redes sociales, son varias las cuestiones que sorprenden. ¿Cómo puede haber un sevillista en Iraq? ¿Hay más allí? Ahmed no tuvo reparos en contestar todas esas cuestiones y dejó claro también cómo surgió su amor. "Hablamos de un partido entre el Real Madrid y el Sevilla FC en el año 2003. En ese tiempo, el equipo del Real Madrid era un equipo muy distinto. Roberto Carlos, Raúl, Zidane... El Sevilla era un equipo muy joven y el equipo del Sevilla presentó un buen partido. El Sevilla pudo ganar 4-1 contra el Real Madrid y estaba muy fuerte", declaró.

Ahmed es uno de los encargados de llevar el sentimiento sevillista fuera de las fronteras, todo ello con un movimiento especial que incluyó a Antonio Puerta como emblema. "En el año 2016, había un grupo de niños en el barrio donde vivía. Se presentó una ayuda en nombre del equipo del Sevilla y llamamos a la escuela Antonio Puerta. Luego, organizamos un equipo llamado Antonio Puerta, que un equipo muy popular. La gente le gustaba mucho a Antonio Puerta y el equipo", respondió.

"¿Tiene el Sevilla buena fama en Iraq? Sí, todavía la gente lo recuerda bien y tiene buena fama en Iraq. Nos gustaría establecer una escuela para el equipo del Sevilla en Bagdad", prosiguió.

Su travesía que, por ahora, sigue sin cumplirse

Todo esto venía por un deseo, y ese es el de poder estar en el Sánchez-Pizjuán en esta batalla por la permanencia. En el momento de la entrevista, se encontraba a la espera de una respuesta de la Embajada Española en Bagdad, una situación que no ha cambiado a día de hoy. Sin embargo, la ilusión es lo último que se pierde y, como ya ha demostrado muchas veces, los kilómetros no son impedimentos para ver al club de sus amores. "¿Cuándo irá a Sevilla? Depende en gran medida de la embajada de España en Bagdad y cuando le conceda el visado aquella embajada puede ir para allá. Confía en que el Sevilla consiga salvarse", respondió.

"Quiere dar la solidaridad para el equipo. Quiere gritar ahí y quiere presentar la solidaridad para el equipo allí en Sevilla", finalizó. Por lo tanto, ahora queda esperar para ver si el sueño de Ahmed, finalmente, se puede hacer realidad.