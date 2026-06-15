'Fichaje' para conseguir el ascenso: el Sevilla apuesta por la tercera vía con Álex Costa

Aunque el delantero maneja otras opciones tras el descenso, el club sevillista cuenta con él para el nuevo proyecto de Diego Galiano como pieza importante y ve complicada la pretemporada con García Plaza

El fichaje de Álex Costa para el Sevilla Atlético fue de las contadas inversiones nevionenses el pasado mercado y terminó la temporada con un despegue goleador que no impidió el descenso adelantado del filial.

En Nervión apostaron fuerte por el madrileño tras su magnífico rendimiento en la Ponferradina y el futbolista mantuvo su palabra cuando el Barça llamó a su puerta a última hora para su segundo equipo. Los nervionenses le prometieron que lo tendría en cuenta para la primera plantilla, pero lo máximo que logró fue ir convocado en cuatro partidos sin saltar al terreno de juego.

Situación delicada tras el descenso a Segunda RFEF

Ahora, tras la perdida de categoría, se presenta una situación delicada, porque, como reveló esta redacción, al delantero no le gustaría bajar de división después de los números firmados en El Toralín y haber acabado como el máximo goleador del filial con cuatro dianas.

De este modo, su entorno señalaba semanas atrás dos posibles vías teniendo en cuenta que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2028: cesión o salto al primer equipo, descartando a priori otro curso en el filial.

A sabiendas de que la opción de contar para García Plaza se antoja remonta, pues no lo citó en ninguna ocasión tras su llegada al banco, podría existir la ocasión de realizar la pretemporada para tratar de convencer al entrenador madrileño.

El plan del Sevilla con Álex Costa pasa por su continuidad en el filial

Sin embargo, a día de hoy, el club todavía no le ha comunicado sus planes para él en el mercado estival, pero ESTADIO Deportivo ha podido saber por fuentes internas que, en un principio, el club se decantará por otra de las opciones posibles.

Y es que en Nervión cuentan con el punta para el proyecto en Segunda RFEF con Diego Galiano al frente en busca del urgente objetivo de conseguir el ascenso. De este modo, lo considera una pieza importante en pos de abandonar el pozo lo antes posible.

La pretemporada, solo si García Plaza necesitara efectivos

De hecho, a falta de poco más de dos semanas para que arranque la pretemporada del Sevilla Fútbol Club, en Eduardo Dato no se contempla la presencia de Álex Costa con el primer equipo a menos García Plaza lo reclame por falta de efectivos en ataque por la ausencia de Akor Adams, en el Mundial con Nigeria.

Esta posición deja sin margen de acción al futbolista al tener en contrato en vigor a pesar de que esta opción no entraba en principio en sus planes al considerarlo posiblemente un paso atrás, si bien todo lo que sea quedarse en el Sánchez-Pizjuán le mantiene la puerta abierta a la elite si registra buenos números y, por una razón u otra, García Plaza necesita tirar del filial.

Conversación pendiente entre el club y el delantero

Su continuidad sería una gran noticia para el Sevilla Atlético, pues en Segunda RFEF, con el filial como uno de los favoritos, puede convertirse en pieza clave por su capacidad goleadora.

No obstante, todavía no se ha producido la conversación esperada entre el club y el futbolista, por lo que el escenario podría cambiar a lo largo del verano. De momento, el Sevilla pretende que siga como la referencia arriba del Sevilla Atlético. Desde luego, pretendientes no le faltarán en la Categoría de Bronce del fútbol español.