El Sevilla confirma el adiós de Djibril Sow: las claves del traspaso

El club nervionense ha anunciado el acuerdo con el Genoa para la venta del internacional suizo por la cifra correspondiente a su cláusula de rescisión, lo que supone un alivio a nivel salarial

Tras la oficialidad de la venta de Juanlu Sánchez a primera hora de la tarde, Sevilla ha confirmado esta noche la segunda salida consumada este jueves al anunciar el adiós de Djibril Sow.

De esta manera, la entidad de Eduardo Dato ha comunicado a través de sus medios oficiales que ha pactado con el Genoa la venta del internacional suizo después de haber disfrutado de protagonismo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El comunicado oficial del Sevilla

"El Sevilla FC y el Genoa FC han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Djibril Sow. El centrocampista suizo, que aterrizó en Nervión en el verano de 2023 procedente del Eintracht de Fráncfort, cierra su etapa como sevillista tras disputar 100 partidos oficiales con la elástica blanquirroja repartidos en tres campañas, en los que firmó 8 goles y repartió 13 asistencias", explica el comunicado oficial del club acerca de la operación cerrada con la entidad rossoblú, en el que destaca la aportación del futbolista.

"La polivalencia del helvético le permitió desempeñar diferentes funciones en la medular, convirtiéndose en un perfil de equilibrio y trabajo al servicio del equipo. Paralelamente, Sow se consolidó como un habitual en la selección absoluta de Suiza, representando a su país en grandes citas internacionales, siendo la última experiencia esta última Copa del Mundo 2026, en la cual el combinado suizo llegó hasta los cuartos de final. El Sevilla FC agradece a Djibril Sow su dedicación y profesionalidad durante su etapa como sevillista y le desea suerte en esta nueva etapa de su carrera", concluye.

El Sevilla ingresa cuatro millones de euros por la venta de Sow

El Sevilla ingresa por esta transacción cuatro millones de euros, la cantidad correspondiente a su cláusula de rescisión. Y es que cabe recordar que su precio de liberación se redujo a la mitad cuando el verano pasado accedió a rebajarse su salario para aliviar la drástica situación económica de la institución blanquirroja y liberar espacio en el límite salarial.

Gesto premiado por una bajada de su cláusula que ahora ha permitido al Genoa hacerse con sus servicios por menos de su valor de mercado, fijado en 7,5 millones según Transfermarkt.

No obstante, al margen de obtener rédito por su venta, lo que más alivia al Sevilla es desprenderse de su ficha, de las más altas de la plantilla al llegar a Nervión procedente del Eintracht cuando todavía los nervionenses ofrecían sueldos de Champions. Por ende, abre más hueco en la masa salarial que permitirá más inscripciones y también contar con algo más de 'cash' para lo que resta de mercado.