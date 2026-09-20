Fernando Alonso, 45 años: "Cuando debuté en 2001, mi familia veía mis carreras en RTL, el canal alemán"

El piloto de Aston Martin ha señalado que en sus comienzos La Fórmula 1 no tenía prácticamente interés en España, reduciéndose a un nicho de seguidores. Su llegada y posterior contribución hizo que todo el país se interesara por este deporte y acabara enganchado a él durante décadas

La Fórmula 1 en España no puede entenderse sin Fernando Alonso. La aparición del asturiano en este deporte fue un antes y un después para el mismo en España ya que antes de 2001 era totalmente residual y seguido por un grupo minúsculo de seguidores que no querían perderse los duelos entre Michael Schumacher y Mika Hakkinen. El piloto de Aston Martin, hace unos días, reflexionó sobre su trayectoria en la F1 y dijo que si se queda con algo es con haber ayudado al crecimiento de ese deporte en España.

Fernando Alonso y los problemas de su familia para verlo en la Fórmula 1

Fernando Alonso desveló que en los comienzos de su carrera deportiva, en aquella temporada que piloto un Minardi, el peor coche de la parrilla de la Fórmula 1, su familia tenía serios problemas para verlo por televisión ya que nadie lo retransmitía en España. "Me siento honrado. Cuando debuté en 2001, mi familia veía mis carreras en RTL, el canal alemán, porque no se emitían en España. Esto demuestra lo pequeña que era la F1 hace 20 años y cuánto han cambiado las cosas, además de la pasión de muchos pilotos españoles por formar parte de la F1", dijo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de España disputado en Madrid.

El asturiano también señaló que también está orgulloso porque haya tantos ingenieros españoles en la Fórmula 1 lo que hasta hace poco era impensable. "Y no solo dentro del coche. Creo que quizás entre el 5 por ciento, el 7 por ciento o el 10 por ciento de los mecánicos e ingenieros de la F1 son españoles. Así que, probablemente, ese sea otro cambio que hemos experimentado en España: el deseo de formar parte de la categoría en diferentes roles".

Fernando Alonso le resta importancia a ganar

Fernando Alonso, ahora mismo, se encuentra lejos de ganar porque su Aston Martin no está cerca de ser un coche competitivo, pero eso no le preocupa lo más mínimo. "Eso es lo más importante, una de las cosas de las que estoy más orgulloso. Ganar carreras o campeonatos, si tienes el coche y estás en el lugar adecuado en el momento oportuno, es algo que los 20 pilotos aquí presentes pueden tener la oportunidad de hacer. Tuve mucha suerte de vivirlo".

A sus 45 años, Fernando Alonso aún no ha anunciado si va a renovar o no. A pesar de sus críticas recientes a la actual normativa de la Fórmula 1, todo apunta a que el español continuará alguna que otra temporada más en Aston Martin.

Por último, Fernando Alonso reflexionó sobre su contribución a la Fórmula 1 y a este deporte en España. "El mayor legado para mí y mi carrera es el cambio en España, para la F1 y para todo: desde el karting, los monoplazas, los diferentes equipos españoles que compiten en monoplazas, hasta, en cierta medida, los rallies y otras categorías, mi museo en España y todas las visitas que recibimos allí. Hay muchas cosas fuera del coche que quizás me llenan de más orgullo en mi carrera que los propios resultados".