Fernando Alonso critica a la Fórmula 1 y pide cambios ya: "No podemos esperar hasta 2031 para tener un deporte al nivel adecuado"

El piloto español se ha mostrado muy molesto por el rumbo que ha tomado la categoría reina del motorsport. El de Aston Martin argumenta que no se premia las cualidades de los conductores y que todo está en manos de la mecánica lo que impide demostrar quién es el mejor de verdad

No se ha mordido la lengua Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, justo después de la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el circuito de Madrid (Madring). Y no ha sido por su resultado, que ha vuelto a ser decepcionante, porque ha quedado eliminado en la Q1, la tónica de la temporada, sino porque el asturiano cree que la actual concepción de la F1 es un desastre en la que no se nota absolutamente nada la mano y el talento del piloto y todo se decide por la mecánica. Fernando Alonso ha alzado la voz y pide cambios ya mismo.

Fernando Alonso ha dicho que la Fórmula 1 no puede esperar al año 2031, cuando se espera que entre en vigor la nueva reglamentación, para cambiar la competición. "Hablé con él y hablo con Stefano Domenicali regularmente, porque la F1 no puede seguir por este camino. No podemos esperar hasta 2031 para tener un deporte al nivel adecuado. Es mi responsabilidad ayudarles para hacer todo lo posible para que en una curva como La Monumental, Michael (su responsable de prensa en Aston Martin) no pueda ser más rápido que Verstappen porque tiene más batería. Porque es una curva increíble y Verstappen debe marcar la diferencia en comparación con Michael. Ahora eso no es posible".

Fernando Alonso, muy crítico con los coches actuales de la Fórmula 1

Fernando Alonso ha explicado dónde está el problema de los actuales monoplazas de la Fórmula 1, argumentando posteriormente que no se premia la valentía ni el talento del piloto. "Es triste que con esta generación de coches lleguemos a un circuito que está muy bien, como este, con estos desafíos como la curva Monumental, y la influencia del piloto sea ninguna. Michael puede pilotar el coche en la curva 12 porque vas con el pie a fondo sin deployment del MGU-K. Luego de repente el MGU-K vuelve y vas rápido en la salida de la curva. Pero la F1 y el automovilismo debería ser, en una curva como La Monumental, para que el piloto más valiente sea el más rápido. Y si yo tengo más aptitudes, yo iré más rápido. Así debía ser la clasificación".

Por último, Fernando Alonso ha analizado las posibilidades que puede tener en la carrera de este domingo del Gran Premio de España de Fórmula 1. No es pesimista el de Aston Martin a pesar de que saldrá desde la posición 17 de la parrilla. "Hay un punto claro en el que podemos ganar probablemente más de un segundo… pero es lo que es ahora. Es decepcionante estar fuera en la Q1 otra vez aun con una buena vuelta y en un circuito urbano. Pero si miramos a Zandvoort, que fue nuestro mejor fin de semana en cuanto a competitividad, fuimos novenos el domingo pero 20º en clasificación. Allí estuvimos a medio segundo de Williams en clasificación y esta vez nos ha faltado una décima, con el déficit que arrastramos en las rectas, así que fuimos muy rápidos en las curvas".