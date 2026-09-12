Fernando Alonso pide a Aston Martin abandonar en Madring tras la avería sufrida: "Con este motor no podemos seguir. Mejor lo intentamos la semana que viene"

El asturiano, tras la sesión del viernes, no pudo contenerse a la hora de explicar sus primeras sensaciones en el trazado madrileño. Y no fueron las mejores precisamente

El piloto Carlos Sainz es el embajador del Gran Premio de España y lo primero que hizo nada más aterrizar esta semana en la capital fue decirle a sus compañeros de profesión que le transmitieran sus impresiones para poder, luego, exponerlas e intentar mejorar el trazado para años posteriores.

Pues dicho y hecho. La primera carta de mejoras ya la tiene y viene escrita por su compatriota Fernando Alonso, quien no ha esperado mucho para hacer públicas sus primeras impresiones sobre el circuito Madring.

El estreno en la pista madrileña terminó con un 15º puesto en la primera sesión, con una avería en su coche que le dejó fuera en mitad de la FP2, y, por último, con un 17º puesto y con varios roces con otros pilotos, a los que respondía sacándoles el dedo pulgar irónicamente.

Su crítica la empezó de forma suave: "Sí, exactamente. Se trataba más bien de familiarizarnos un poco con el circuito y las curvas después del trabajo en el simulador. Luego, en la FP2, intentamos optimizar un poco el coche y la puesta a punto".

"Por desgracia, tuvimos algunos problemas en la FP2. No hicimos una sesión normal, así que nos quedamos un poco atrasados con respecto al programa del fin de semana, pero intentaremos recuperarnos mañana en la FP3", profundizó en sus resultados el asturiano.

Sobre su AMR26, el ovetense no quiso echar más leña al fuego una vez que Honda reconoció las limitaciones de sus motor: "Sí, de momento todo va bien. Creo que no hay grandes problemas. Probablemente seguimos teniendo un gran déficit en las rectas con la unidad de potencia, pero eso es algo que tenemos que aceptar por el momento. Y sí, ya veremos mañana".

En este mismo sentido, el bicampeón del mundo es consciente de que lo tendrá complicado para sumar, pero no lo ve imposible. Por eso se pone un objetivo mucho más realista: "Creo que nos falta un poco para llegar al final. El orden de la clasificación vendrá determinado en parte por el rendimiento de los coches y por la cantidad de batería y potencia de que dispongamos. Es más en la carrera donde tenemos que mantenernos concentrados, evitar chocar contra los muros y llegar a la bandera a cuadros. Quizá eso sea suficiente para conseguir un buen resultado".

El piloto de Aston Martin mandó un aviso a navegantes a través de los micrófonos de Mediaset sobre lo que puede ser tanto la 'Qualy' como la carrera dominical. Y por su dilatada experiencia, su valoración sobre este trazado nuevo en el calendario cobra una relevancia especial: "Acabamos de bajarnos ahora y bien, siempre emocionante cuando conoces un circuito por primera vez. Desde el simulador a la vida real siempre cambian muchas cosas, sobre todo la sensación de peligro, que en el simulador puedes darle a escape y vuelves a empezar la vuelta y aquí, sin embargo, los muros están cerca".

Sobre el trazado en sí, recalcó que, pese a ser nueva, hay algunos puntos complicados en la pista: "Así que, bueno, un poquito más de adrenalina, algunos baches que tenemos que ver por dónde evitarlos un poco, sobre todo frenando para la 5, en La Monumental también, que el coche rebota un poco cuando lo comprimes ahí a mitad de curva. Pero bueno, en general, buena primera toma de contacto".

Alonso le propone a Aston Martin abandonar Madring antes de empezar

Pero, sin duda alguna, lo más llamativo de su primer día en Madring fue el cabreo que mostró por radio con los dirigentes de su equipo. El asturiano no dudó en proponerles que abandonaran el certamen antes de firmar un espectáculo peor de lo que estaban haciendo.

Su coche se averió y el piloto español recalcó el problema: "Por desgracia tuvimos ese problema al final de los Libres 1 (FP1), cuando practicábamos salidas; eso retrasó un poco el programa de los Libres 2 (FP2) y nos dejó desincronizados con las tandas largas y cortas".

Por último, explicó las señales que le hizo a algunos de los pilotos con el dedo pulgar: "La situación con el tráfico era complicada, pero estar desincronizados fue error nuestro. Creo que mañana, en la clasificación, debería ir mejor. Aunque, claro, siempre es difícil acertar en ese aspecto".