Franco Colapinto refleja la rivalidad Boca - River por culpa de La Monumental del circuito de Madrid: "El Bombonero"

El argentino llega al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana, con la intención de puntuar. Al ser un circuito totalmente nuevo, el rendimiento es una incógnita para todos. Al piloto de Alpine no le hace mucha gracia el nombre de la icónica curva del trazado español al ser un reconocido fan de Boca Juniors

El circuito de Madrid, en donde se va a celebrar el Gran Premio de España este fin de semana, promete ser uno de los trazados más exigentes y mejor adaptados a la nueva Fórmula 1. Un recorrido que combina velocidad y curvas complicadas en donde sobresale la ya conocida como La Monumental la cual no le hace gracia a Franco Colapinto, piloto de Alpine, quien ha protagonizado la anécdota del día ya que al ser hincha de Boca Juniors hubiera preferido que esa curva se llamara de otro forma y no como el estadio de su eterno rival: River Plate.

Aprovechando el día previo a que comiencen los entrenamientos en Madrid, Franco Colapinto ha atendido a los medios de comunicación ante los que ha bromeado por el nombre de la curva la Monumental la cual se llame igual que la casa de River Plate, rival eterno de Boca Juniors. "Se podría llamar La Bombonera. El Bombonero", dijo el argentino en clara referencia a la cancha de Boca Juniors.

Franco Colapinto nunca ha escondido que es aficionado de Boca Juniors tal y como señaló en una entrevista en GQ España. "Azul y oro. Mi equipo es Boca Juniors. Me gusta mucho el fútbol. Soy fanático de los deportes, pero especialmente soy bostero".

Franco Colapinto y la exigencia del nuevo circuito de Madrid

El circuito de Madrid promete ser todo un desafío para los pilotos del Mundial de Fórmula 1. El trazado se ha construido para ser muy exigente, habiendo zonas rápidas y también curvas complicadas teniendo algunos muros bastante cerca lo cual va a obligar a los conductores a arriesgar para ganarle décimas al cronómetro.

Franco Colapinto ha explicado que el circuito en donde se va a disputar el Gran Premio de España no permite demasiados errores y que de cometerlos habrá penalizaciones con los rivales. Es por ello a que todo apunta a que el que erre menos se llevará un gran botín de Madrid. "Es picante. Es una pista difícil. Muy difícil. Uno de los más difíciles de la temporada. En el simulador cerrar una vuelta buena que dices... que salió perfecta... era casi imposible te diría con la cantidad de curvas que hay. Son curvas bastante traicioneras: son ciegas, son con entradas en bajada... es un circuito que va a ser duro para nosotros", ha argumentado el piloto de Alpine.

A pesar de ello, los grandes favoritos, como no puede ser de otra forma, son los equipos que vienen dominando durante toda la temporada. Mercedes y Ferrari son los señalados a dominar en el trazado español aunque no se descarta lo que pueda hacer McLaren la cual hay que tener en cuenta debido a que cuenta en sus filas con dos pilotos de gran talento como son Oscar Piastri y Lando Norris. Tampoco se puede descartar a Max Verstappen quien no cuenta en esta temporada con un monoplaza, Red Bull, lo suficientemente competitivo para luchar cada gran premio por el triunfo aunque el neerlandés tiene capacidad para estar en los puestos de honor.