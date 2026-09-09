La F1 pide públicamente a Fernando Alonso que renueve con Aston Martin

El presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, espera que la escudería británica pueda darle un mejor coche y convencerlo para que siga

La Fórmula 1 estrena circuito en Madrid y lo hará con dos pilotos españoles entre los últimos clasificados y uno de ellos con la duda de s seguir o no la próxima temporada.

Fernando Alonso tiene ahora mismo los focos puestos en él. Aston Martin no ha contemplado alternativas y tampoco tiene muchas, al menos dentro del gran circo, ya que todos los pilotos importantes han renovado o tienen contrato con sus escuderías. Los últimos, Verstappen y Norris.

En la escudería con sede en Silverstone saben lo que les hace falta para convencerlo: asegurarle un coche competitivo el próximo año. Pero eso es algo que, con la lenta evolución de Honda, no le han podido confirmar ahí. de ahí las dudas del piloto asturiano.

Pedro Martínez de la Rosa y Jenson Buttom, embajadores de Aston Martin, le han pedido públicamente que siga. Adrian Newey y Mike Krack han asegurado que esperan que lo haga. El dueño, Lawrence Stroll, aún no ha hablado, pero su deseo es seguir contando con uno de los mejores pilotos de la historia...

Y ahora, la que ha metido baza ha sido la propia F1. El presidente y CEO de la competición, Stefano Domenicali, ha dicho públicamente a su llegada a Madrid que quiere ver a Fernando Alonso compitiendo en la máxima categoría del automovilismo la próxima temporada.

"Hablé con Fernando. Mi relación con él es muy, muy buena y de verdad espero que se quede. De verdad espero que el plan de Aston Martin, para el motor, sea sólido para darle a Fernando lo que se merece como campeón del mundo", señalaba el italiano.

Domenicali le pide a Alonso que "se quede"

Domenicali deja claro lo único que necesita Alonso para confirmar su continuidad. Es una obviedad, pero... "La decisión la tiene él. Yo, desde luego, le animaré a que se quede, porque para mí ni siquiera hace falta repetirlo. Es un piloto increíble. Creo que él no es la excepción. Es un hecho que se merece un coche competitivo, aunque eso ahora mismo no existe", reconoce.

"Si Fernando tiene un buen coche, siempre he dicho que estará en cabeza porque es un piloto con un talento increíble. Necesitamos su imagen, su personalidad... Espero que Fernando siga durante muchos años como piloto", añadía el CEO de la F1.

Stefano Domenicali descartó de que, como han dicho algunos, Alonso haya puesto en cuestión "el reglamento". Sólo se trata del rendimiento de su coche. Y, en este caso, del motor. "Cuando decida no correr, dependerá de él, no de los demás, porque puede hacer lo que esté a su alcance. Siempre será parte de la Fórmula 1 y será importante para España que siga creciendo el interés por todo el país. (...) Es un campeonato mundial y, por lo tanto, creo que si tiene buenas perspectivas de que el coche sea competitivo, se quedará. Si no es así, el deporte siempre es más grande que cualquiera. Hay mucho respeto, pero el deporte seguirá adelante", zanjaba el italiano.

Espera la mejoría de Carlos Sainz

El mandamás de la Fórmula 1 no sólo pedía la continuidad de Fernando Alonso, sino que también expresaba su deseo de que Carlos Sainz tenga también un coche competitivo tras la mala temporada de Williams. "Espero de verdad que Carlos tenga un coche más competitivo lo antes posible", comenta.

"No están -ni Alonso ni Sainz- realmente donde se merecen estar ni donde deberían estar", indica Domenicali, quien espera que el circuito de Madring les transmita "la energía positiva que les aportarán los aficionados españoles". "Es una oportunidad increíble para mostrar lo que España, como país, es capaz de ofrecer a la Fórmula 1 mundial, sobre todo después de que la audiencia haya sido fantástica y enorme", sentenciaba.