Así queda el Mundial de F1 2026 tras el Gran Premio de Italia: Mercedes llega a España con media corona bajo el brazo

Tras la victoria de Kimi Antonelli y el segundo puesto firmado por Russell, el equipo germano acudirá a Madring muy fortalecido en su liderato. Leclerc, el gran perjudicado de lo ocurrido en Monza

El GP de Países Italia de F1 2026 amenazaba con ver la distancia de Kimi Antonelli recortada (salía 19º por cambio de motor), pero el líder del mundial empezó a devorar a sus rivales a medida que iba dando vueltas y terminó reinando en casa, donde ningún italiano lo había hecho desde 1966.

El piloto de Mercedes se adjudicó el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Monza. Y a sus 20 años logró su séptima victoria en la Fórmula Uno, todas ellas este año.

Y lo hizo en el 'Templo de la velocidad', por delante de su compañero, el inglés George Russell, y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyó en tercera posición una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó decimotercero y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoctavo, una prueba en la que Antonelli se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de su país desde que lo hiciese por última vez, en 1966, Ludovico Scarfiotti.El inglés Lando Norris (McLaren) acabó cuarto, un puesto por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, una carrera que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) concluyó sexto.

El francés Pierre Gasly (Alpine), que había salido desde la 'pole', fue séptimo, un puesto por delante del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB). También entró en los puntos, al acabar décimo, el japonés Yuki Tsunoda.

Charles Leclerc protagonizó el susto de la jornada con la bandera roja que provocó en la tercera vuelta y que le obligó a retirarse del certamen.

Tras su espectacular triunfo de este domingo, Antonelli llegará líder destacado al Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en el Madring, el circuito semi-urbano de Madrid. El joven boloñés encabeza ahora la general con 267 puntos, 66 más que Russell y con 76 de ventaja sobre Hamilton.

Verstappen sí amenaza el top 5 de Leclerc, que sufrió un fuerte accidente y no sumó ningún punto. Consulta a continuación cómo quedan los campeonatos del mundo de pilotos y equipos de F1 tras Monza (y después de haber cambiado tres meses después los resultados del GP de Mónaco).

Clasificación Mundial de pilotos de F1 2026 tras el GP de Italia

1. A. Antonelli (Mercedes) 267 puntos

2. G. Russell (Mercedes) 201

3. L. Hamilton (Ferrari) 191

4. L. Norris (McLaren) 171

5. C. Leclerc (Ferrari) 155

6. M. Verstappen (Red Bull) 127

7. O. Piastri (McLaren) 116

8. I. Hadjar (Red Bull) 71

9. L. Lawson (Racing Bulls) 51

10. P. Gasly (Alpine) 41

11. A. Lindblad (Racing Bulls) 29

12. F. Colapinto (Alpine) 21

13. O. Bearman (Haas F1) 18

14. G. Bortoleto (Audi) 10

15. C. Sainz (Williams) 6

16. N. Hulkenberg (Audi) 6

17. A. Albon (Williams) 5

18. E. Ocon (Haas F1) 3

19. F. Alonso (Aston Martin) 3

20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1

21. L. Stroll (Aston Martin)

22. V. Bottas (Cadillac)

23. S. Pérez (Cadillac)

Clasificación Mundial de constructores de F1 2026

1. Mercedes 468 puntos

2. Ferrari 346

3. McLaren 287

4. Red Bull 204

5. Racing Bulls 75

6. Alpine 62

7. Haas F1 21

8. Audi 16

9. Williams 11

10. Aston Martin 3

11. Cadillac