Abran paso al nuevo rey de la Fórmula 1 con 20 años: Kimi Antonelli hace historia en Monza

El italiano consigue su séptima victoria este curso en la F1 y esta vez lo ha hecho saliendo desde la 19ª posición en la parrilla. Una proeza jamás recordada en la historia de la categoría reina. Y encima no ganaba en Monza un piloto italiano desde 1966

Ver para creer, para recordar y para señalar en rojo en las hemerotecas. Porque nunca se había visto algo igual. Y después de esto, Kimi Antonelli acaba de ponerle sus iniciales ya a su primera corona en la F1. Porque, salvo, hecatombe, esta de 2026 llevará su nombre. Y eso que faltan todavía diez Grandes Premios. Pero si esta la ha ganado, será complicado que se le escapen muchos podios más.

El italiano, líder del campeonato, se ha proclamado campeón del Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito de Monza, el 'Templo de la Velocidad'. Y lo ha hecho firmando una remontada histórica y espectacular.

A sus 20 años, el piloto de Mercedes había salido decimonoveno y, en solo tres vueltas, ya había escalado hasta la 12ª posición. Finalmente, logró su séptima victoria en la F1 por delante de su compañero, el inglés George Russell, y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyó en tercera posición.

En la misma, el español Carlos Sainz (Williams) concluyó decimotercero y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar.El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoctavo, una prueba en la que Antonelli se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de su país desde que lo hiciese por última vez, en 1966, Ludovico Scarfiotti.

El inglés Lando Norris (McLaren) acabó cuarto, un puesto por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, una carrera que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) concluyó sexto.

El francés Pierre Gasly (Alpine), que había salido desde la 'pole', fue séptimo, un puesto por delante del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB). También entró en los puntos, al acabar décimo, el japonés Yuki Tsunoda.

Tras su espectacular triunfo de este domingo, Antonelli llegará líder destacado al Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en el Madring, el circuito semi-urbano de Madrid. El joven boloñés encabeza ahora la general con 267 puntos, 66 más que Russell y con 76 de ventaja sobre Hamilton.

Leclerc dio el gran susto del día en Monza

El piloto monegasco protagonizó una bandera roja en la tercera vuelta al salirse de la pista y chocar contra el muro de forma violenta. Pudo salir por su propio pie, pero el de Ferrari será chequeado esta semana para comprobar si está en condiciones de llegar a la cita española dentro de una semana.

El propio Leclerc tranquilizó con sus palabras al salir del centro médico al que fue inmediatamente traslado y en el que no le detectaron ninguna lesión de gravedad: "El cuello estaba bien, solo tuve un pequeño problema de visión al principio. Con el ojo derecho no me veía muy bien, pero ahora ya está todo bien, así que eso era lo que más me preocupaba al salir del coche. Después de eso, solo un poco de dolor aquí y allá, lo cual es normal tras un accidente como este, así que nada más".