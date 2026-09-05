Sorpresón en Monza: Gasly revienta el 'Templo de la Velocidad'

El piloto de Alpine ha roto todas las quinielas y se ha hecho con su primera 'pole' position en la Fórmula 1 tras una 'Qualy' que volvió a dejar en evidencia a Aston Martin y con las miel en los labios a Carlos Sainz

El francés Pierre Gasly (Alpine) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

Gasly, de 30 años, firmó la primera 'pole' de su carrera en la F1 al dominar la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió -con las gomas blandas- los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes) -que sale segundo- y con 180 de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), que afrontará la carrera desde la tercera plaza de la parrilla.

El argentino Franco Colapinto, compañero de Gasly en Alpine, acabó a 434 milésimas del francés y arrancará octavo este domingo en el templo de la velocidad.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) arrancará cuarto, al lado de Piastri -si éste sale indemne de un incidente anotado en la Q2-, desde la segunda fila.

Desde la tercera lo harán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y el cuatro veces coronado Max Verstappen (Red Bull), sexto en la cronometrada principal.

El británico-sueco Arvid Lindblad (RB) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) -décimo en parrilla- ocuparán la quinta fila en la formación de salida de una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) afrontarán desde la decimocuarta y la vigésima plaza, respectivamente.

Fernando Alonso, eliminado por enésima vez en la Q1

Lo de Hungría y Países Bajos parece que han sido dos espejismos en el segundo año fatídico para Fernando Alonso. El doble campeón del mundo español acabó con el vigésimo primer tiempo y, por ende, fue eliminado en la Q1, por enésima vez esta temporada.

Junto al asturiano, también cayeron su compañero Lance Stroll (quedó el último), el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo tiempo, Bottas, Albon y Tsunoda.

En esta primera ronda, ya el francés Pierre Gasly (Alpine) mostró sus credenciales a la pole siendo el más rápido y cubriendo los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 612 milésimas, 19 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con 47 de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), quien marcó el tercer tiempo.

Carlos Sainz cae en la Q2

Ya en la Q2, el español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), con el undécimo, se despidieron junto a Bearman, Hülkenberg, Lawson y Ocon.

En esta ocasión, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido al cubrir los 5.793 metros en un minuto, 21 segundos y 882 milésimas; exactamente 135 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 185 de ventaja sobre el compañero de éste, el inglés Lando Norris, que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

No obstante, cabe recordar que el joven piloto italiano, actual líder del Mundial, será penalizado por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla.