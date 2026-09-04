Fernando Alonso desnuda a Aston Martin en Monza: "Motor, rectas, vibraciones..."

El asturiano ha salido de Monza este viernes señalando cada problema que tiene su monoplaza. En el primer libre acabó 21º y en el segundo 19º

Mucho tendrán que cambiar las cosas para que Fernando Alonso vuelva a saborear en Monza algún punto como lo hizo en los Países Bajos hace dos semanas.

El asturiano se ha ido este viernes del 'Templo de la Velocidad' con muy malas sensaciones tras haber firmado el 21º y el 19º mejor tiempo en los dos primeros entrenamientos libres, por este orden.

Ya sabía el ovetense que en Italia iba a sufrir, pero quizás no tanto como ha visto nada más empezar el certamen. Por eso, cuando le preguntaron durante la FP2 cuáles eran sus principales problemas, el bicampeón del mundo no lo dudó y desnudó a su AMR26 B: "Motor, las rectas, vibraciones, no tengo velocidad punta...".

Con estas palabras desnudó a Aston Martin y Honda para hacerles ver que no habían traído un coche competitivo a Monza. Aunque no lo dijo con tono de cabreo, sí se pudo ver cierta resignación en sus palabras.

Y no por la posición en la que acabó, sino por la distancia que vuelve a ver con el grupo de cabeza, que es donde quiere estar. Por ahora, más de dos segundos le separan de los favoritos de la parrilla.

Y es que mucho tendrán que rectificar su coche si quieren que pueda volver a pelear por la zona noble. Los ensayos se completarán este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo, prevista a a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.

Russell y Leclerc dominan los primeros libres

El inglés George Russell (Mercedes) ha sido el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

En la mejor de sus 29 vueltas, Russell cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 559 milésimas, 120 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien se había impuesto en la primera sesión.

Asimismo, el británico aventajó en 141 milésimas a su compañero en Mercedes, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial y que ha sido penalizado por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia, por lo que el domingo saldrá desde el fondo de la parrilla.

La renovación de Fernando Alonso, más en el aire que nunca

Aunque algunos piensan que se marchó de los Países Bajos feliz y contento por haber sumado dos puntos a su casillero, Alonso lo ha dejado bien claro en la previa de este Gran Premio de Italia: "Creo que cuando terminas noveno no hay demasiada felicidad cuando cruzas la línea de meta. Sí te sientes feliz por los chicos porque siempre están trabajando al máximo, desde la mañana hasta la noche, preparando los coches, y también por todos los que trabajan cada día en las dos fábricas".

En este mismo sentido, ha desvelado qué se le vino a la mente cuando acabó la carrera neerlandesa: "Cuando estás al fondo de la parrilla y al principio del año terminas algunas vueltas por detrás, obviamente quieres hacerlo un poco mejor por ellos y recompensar su trabajo. Cuando crucé la meta en Zandvoort estaba pensando más en las dos fábricas y en los chicos del garaje. La ejecución de la estrategia y las paradas fue perfecta".

Tras esta cuestión, Fernando fue más contundente con su respuesta a si sería suficiente este tipo de resultados para volver a estampar su rúbrica en el despacho de Lawrence Stroll: "No. Para mi decisión, como ya he dicho, no se trata realmente del coche. Seré profesional y trabajaré al 100% luchando por una 15ª posición o luchando por un podio. Para mí se trata más del reglamento. Desafortunadamente, es lo que hay. Esta no es la Fórmula 1 con la que crecimos y no es la Fórmula 1 que todos queremos, pilotos y espectadores. Tenemos que cambiar algunas cosas".