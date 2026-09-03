El requisito que Fernando Alonso pide para renovar no depende de Aston Martin

El asturiano tiene claro lo que necesita para seguir motivado en la Fórmula 1. Su retirada, a día de hoy, está más cerca que su extensión de contrato con el equipo británico

Fernando Alonso ha vuelto a hablar sobre su renovación en la previa del Gran Premio de Italia. Y, ahora, el ovetense ha dado un paso más y le ha dado la patata caliente a los dirigentes del Gran Circo.

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El asturiano comenzó diciendo que sería después del verano cuando tomaría una decisión y que la tenía que consensuar con su familia. Pero no lo hizo y en Zandvoort firmó un noveno puesto tras los avances conseguidos entre Aston Martin y Honda, por lo que todo parecía indicar que su continuidad con el mono verde estaba muy cerca de ser confirmada.

Pues no, el bicampeón del mundo ha sido tajante a la hora de explicar en tierras italianas como está el asunto de su futuro. No pide ni años ni más dinero, sólo un requisito que ni siquiera el equipo británico se lo puede garantizar.

Fernando Alonso no se conforma con puntuar

Aunque algunos piensen que se marchó de los Países Bajos feliz y contento por haber sumado dos puntos a su casillero, Alonso lo ha dejado bien claro: "Creo que cuando terminas noveno no hay demasiada felicidad cuando cruzas la línea de meta. Sí te sientes feliz por los chicos porque siempre están trabajando al máximo, desde la mañana hasta la noche, preparando los coches, y también por todos los que trabajan cada día en las dos fábricas".

En este mismo sentido, ha desvelado qué se le vino a la mente cuando acabó la carrera neerlandesa: "Cuando estás al fondo de la parrilla y al principio del año terminas algunas vueltas por detrás, obviamente quieres hacerlo un poco mejor por ellos y recompensar su trabajo. Cuando crucé la meta en Zandvoort estaba pensando más en las dos fábricas y en los chicos del garaje. La ejecución de la estrategia y las paradas fue perfecta".

Tras esta cuestión, Fernando fue más contundente con su respuesta a si sería suficiente este tipo de resultados para volver a estampar su rúbrica en el despacho de Lawrence Stroll: "No. Para mi decisión, como ya he dicho, no se trata realmente del coche. Seré profesional y trabajaré al 100% luchando por una 15ª posición o luchando por un podio. Para mí se trata más del reglamento. Desafortunadamente, es lo que hay. Esta no es la Fórmula 1 con la que crecimos y no es la Fórmula 1 que todos queremos, pilotos y espectadores. Tenemos que cambiar algunas cosas".

Aston Martin espera sin prisas su decisión

Mientras tanto, en Silverstone ya le han dicho al piloto español que le esperarán el tiempo que haga falta. El propio Mike Krack ha hablado en Monza y ha confirmado que siguen "trabajando" en su futuro al igual que confía en encontrar "una buena solución para todos".

"La temporada empieza en marzo, así que tenemos mucho tiempo, ¿no? ¿Estáis empezando a impacientaros? Si es en septiembre, octubre o noviembre, realmente no es un problema. Al menos no para mí", añadió.

Honda presenta cambios en Monza

La Fórmula 1 llega este fin de semana al 'Templo de la Velocidad' y Honda es consciente de que el monoplaza de Aston Martin sufrirá. Por eso, la fábrica japonesa ha tratado de realizar una serie de modificaciones para intentar que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll puede, al menos, competir.

Tras introducir en Zandvoort la segunda especificación de su unidad de potencia para 2026, ahora llegan a Italia con nuevas calibraciones y una serie de "contramedidas" que probarán este fin de semana en Monza para intentar corregir unos problemas de manejabilidad mayores de lo que inicialmente esperaba.

Al menos, así lo ha confirmado Shintaro Orihara antes de que comience el espectáculo: "Introdujimos un motor de nueva especificación en Países Bajos. Observamos un paso adelante en términos de rendimiento como esperábamos y también lo habíamos confirmado en el banco de pruebas, así que fue algo positivo que encontramos en Países Bajos. Hemos traído algunas actualizaciones de calibración basadas en las pruebas de banco que hemos realizado esta semana y la semana pasada. El principal punto es comprobar cómo funciona nuestra contramedida con este nuevo motor en pista. Esa será nuestra primera prioridad".