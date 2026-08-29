La renovación de Fernando Alonso está ligada a un nuevo y selecto club para el asturiano

El asturiano ha pasado por muchos equipos en el Gran Circo. Incluso ha repetido en diferentes etapas. Ahora, si vuelve a comprometerse con Aston Martin conseguirá entrar en un ranking protegido de pilotos al que todavía no ha podido acceder

Es ahora o nunca. Fernando Alonso se encuentra estos días meditando si renueva con Aston Martin como piloto, si pasa a convertirse en su asesor o si se pone en el escaparate por si algún otro equipo decide hacerle hueco.

Todos los caminos apuntan a que el asturiano acabará estampando su rúbrica sobre el nuevo contrato que le tienen preparado en las oficinas de Silverstone y que seguirá vistiendo de verde las dos próximas temporadas, a razón de 40 millones de euros por cada una de ellas.

Pese a los dos años de auténtica pesadilla que lleva viviendo en la escudería británica, el ovetense está muy comprometido con el proyecto de Lawrence Stroll. Y más después de lo visto en Zandvoort, donde ya sintió que ambas fábricas (Aston Martin y Honda) le presentaban un coche competitivo y que iba en la dirección deseada, que no es otra que la de buscar esa ansiada 33ª victoria en la Fórmula 1 y, por qué no, la de poder luchar por su tercer título mundial.

Pero al margen de ello, si finalmente decide continuar al volante del Aston Martin, el bicampeón del mundo logrará el próximo curso entrar en un selecto club de pilotos al que muy pocos pertenecen. Concretamente, al de aquellos que han conseguido correr cien o más carreras de forma consecutiva con un mismo equipo.

Los pilotos centenarios de la era moderna

Actualmente, sólo 26 pilotos pueden presumir de ello. El mismo Alonso casi lo consiguió con Ferrari, pero se quedó en 96, y con McLaren, donde disputó 94. Otros como 'Checo' Pérez lo rozaron en su día con Force India, pero el mexicano se quedó a las puertas con 99 certámenes.

Michael Schumacher (Ferrari) o Lewis Hamilton (Mercedes) superaron ampliamente la barrera de las 150 y 200 carreras con un solo equipo. Nico Rosberg, por su parte, disputó 206 Grandes Premios, y más de 100 fueron con Williams, logrando ser centenario en Hungría (2011).

De la actual parrilla de F1, Max Verstappen (Red Bull) y Alex Albon (Williams) ya forman parte de este club y el caso del neerlandés podría volver a ser una referencia mundial tras el nuevo contra que ha firmado. El tetracampeón del mundo es, actualmente, el piloto con la racha activa más larga y sólida con un mismo equipo en la parrilla.

El ranking de pilotos con más carreras en un solo equipo

El primero de todos ellos es Lewis Hamilton, quien con 246 carreras en Mercedes corona dicha peculiar clasificación. Sin embargo, Max Verstappen ya suma 219 con Red Bull y, salvo hecatombe, acabará superando al británico la próxima temporada.

Por detrás de ambos están Michael Schumacher, quien consiguió pilotar con Ferrari en 180 certámenes, y Lando Norris, quien sorprendentemente para su edad (26 años) ya lleva 155 citas con McLaren.

Aparece como quinto clasificado Kimi Räikkönen, quien sumó 151 con Ferrari, mientras que David Coulthard hizo una menos con McLaren (150). Por detrás, le siguen Kevin Magnussen (Haas) con 145, Felipe Massa (Ferrari) con 139, Nico Rosberg (Mercedes) con 136 y Jenson Button (McLaren) con 136 también.

Fernando Alonso nunca ha estado más de 5 años en un equipo

El bicampeón del mundo ha sido siempre objeto de deseo cada año de los distintos equipos. Y el asturiano se ha dejado querer en infinidad de ocasiones. De hecho, nunca ha permanecido más de cinco años en una misma escudería, por lo que si amplía a dos su vinculación con Aston Martin podría también igualar un registro personal.

Y es que a lo largo de su amplia trayectoria en la Fórmula 1, Fernando Alonso ha lucido los colores de hasta seis equipos diferentes, consolidándose como el piloto con más Grandes Premios en la historia de la categoría reina con 437 (incluida ya la de Países Bajos 2026).

En Renault (2003-2006 y 2008-2009) y McLaren (2007 y 2015-2018) repitió, pero fue vestido de rojo con Ferrari (2010-2014) donde encontraría mayor estabilidad, firmando 96 carreras, nueve menos que con Renault en total.

Con Aston Martin ya lleva 81 disputadas desde que se estrenara en 2023. Ahora está cumpliendo su tercera temporada y lleva una y media sin pisar un podio. La tercer plaza conquistada en Brasil 2023 ha sido su último gran resultado.

Nunca alcanzará a Verstappen y Hamilton

Lo que ya no podrá conseguir Alonso será lo que podría lograr Verstappen si logra pilotar en Red Bull hasta 2030 como recientemente ha firmado. El neerlandés lograría un récord muy especial en la Fórmula 1, ya que se convertiría en el piloto que más temporadas ha disputado con una misma escudería.

En estos momentos, Max lleva 11 temporadas defendiendo los colores del equipo de bebidas energéticas y si llegara a 2030 con ellos sumaría un total de 20. También 11 firmó Schumacher con Ferrari (1996-2006), donde logró cinco títulos.

No obstante, a día de hoy, es Lewis Hamilton el que ostenta dicho récord, con 12 campañas en Mercedes, si bien será igualado por el neerlandés el próximo curso. Eso sí, esto es el Gran Circo y los papeles muchas veces se mojan antes de lo previsto.