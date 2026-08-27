El Real Madrid y Florentino Pérez terminan con el conflicto de Madring por la vía rápida

Se acabaron los test en el nuevo trazado madrileño que acogerá el Gran Premio de España el próximo mes de septiembre. Y las sensaciones de todos es que habrá espectáculo y del bueno. Hasta el conjunto blanco ha querido participar en él

Todo listo para rodar en 'Madring'. El Gran Premio de España que se celebrará dentro de 17 días promete espectáculo y del bueno. Al menos, a juzgar por las sensaciones de los pilotos que han realizado los últimos test en el trazado madrileño.

El piloto británico Freddie Slater (Trident) volvió a ser el más rápido en la última sesión de entrenamientos de Fórmula 3 en los test que se han llevado a cabo durante dos días esta semana.

Slater, líder de la clasificación del Mundial de la categoría, completó su mejor vuelta en 1:49.685, tiempo con el que superó al estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), segundo en la general, que paró el crono en 1:49.790 con el que dominó buena parte de la sesión.

Ugochukwu, que había sido el más rápido por la mañana con 1:49.034, fue rebasado en el tramo final por Slater, que calificó al circuito madrileño como un trazado con "mucho carácter, mucha personalidad", mientras que en tercera posición, con 1:50.140, terminó otro piloto del Campos Racing, el francés Theophile Nael.

Yevan David, de Sri Lanka (Aix Racing), firmó el cuarto crono con 1:50.88 y el mexicano Ernesto Rivera, también del Campos Racing, el quinto con 1:50.248.

La sesión estuvo marcada por hasta seis banderas rojas, con lo que hubo diez a lo largo del día, la última por un percance en la curva 3 del brasileño Fernando Barrichello, hijo del expiloto de Fórmula Uno Rubens, que acabó en la decimocuarta plaza con 1:51.378.

Los test de Fórmula 3 comenzaron el pasado lunes a las nueve de la mañana en el asfalto del inédito 'Madring', sobre el que los treinta integrantes de la categoría tuvieron la oportunidad de explorar las 22 curvas y los 5.416 metros del trazado madrileño, que el próximo 11 al 13 de septiembre acogerá el Gran Premio de España, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula Uno.

La acción de Fórmula 3 parará ahora hasta el fin de semana del 4 al 6 de septiembre, en la que se disputará la penúltima prueba del campeonato en Monza (Italia).

Tras las pruebas Ugo Ugochukwu no pudo evitar las sensaciones sobre el trazado capitalino: "Creo que es uno de los mejores circuitos en los que he pilotado. Tiene mucho carácter, mucha personalidad". Al mismo tiempo, el inglés Freddie Slater, líder de la F3, añadió que se trata de un circuito "muy divertido", mientras que el mexicano Ernesto Rivera lo comparó "con Mónaco, pero más difícil".

El Real Madrid colaborará con el Gran Premio de España

Han sido muchos los debates que se han originado desde que se empezara a hablar de Madring. Y muchos los intentos para frenar las obras de semejante trazado. Los más quisquillosos incluso llegaron a decir que se encontraba demasiado cerca de las instalaciones de entrenamiento del Real Madrid.

Sin ir más lejos, el pasado martes el Real Madrid llevó a cabo su último entrenamiento de preparación de cara a la jornada aplazada de Liga ante la Real Sociedad. Algunos se quejaron del ruido que hacían los motores, mientras los amantes de la F1 disfrutaron de lo lindo.

Pues bien, Florentino Pérez ha acabado con todos los críticos de un plumazo. Además, literalmente, porque el presidente blanco ha firmado un acuerdo con el Gran Premio de España de Fórmula 1 y se ha convertido en nuevo patrocinador local, aprovechando precisamente la cercanía entre Madring, circuito en el que se disputará la competición, y la Ciudad Real Madrid. De esta forma, la entidad madridista cederá algunas de sus instalaciones a la organización.

Cabe recordar que con este certamen, la F1 regresa a la capital española 45 años después de su última aparición y que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre sobre el nuevo trazado madrileño, incorpora así al Real Madrid a su cartera de patrocinadores, según informó la organización en un comunicado.

El nuevo circuito híbrido de Madring, que cuenta con un trazado de unos 5,4 kilómetros y 22 curvas, discurre entre IFEMA, Valdebebas, donde se encuentra la 'Monumental', su curva más icónica con un 24 % de peralte, y un tramo de vía pública.

Aprovechando la proximidad entre la Ciudad Real Madrid y la zona norte del trazado, separadas apenas por 200 metros, la organización del gran premio incorporará determinadas instalaciones del Real Madrid a la operativa del Gran Premio durante el fin de semana de carrera.

Además, el Real Madrid tendrá presencia en diferentes espacios de 'hospitality' del trazado madrileño, donde está prevista la participación de leyendas y otras de sus figuras más destacadas.

"La incorporación del Real Madrid como Local Event Supporter suma al Gran Premio al único club de fútbol con 15 Copas de Europa, líder en valor de marca, seguidores en RRSS y valoración, referente de la ciudad de Madrid, y conecta dos deportes con millones de seguidores en todo el mundo", señala la nota.

Y es que hay tan poca distancia entre Valdebebas y Madring, que ya hay imágenes de Mbappé o Vinicius entrenando con el rugir de los coches de fondo. Sólo dos kilómetros separan a ambas instalaciones.