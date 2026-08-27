La retirada de Fernando Alonso parece imposible: "Pilotará hasta los 60 años"

El asturiano hizo historia en Zandovoort y su enésima renovación en la Fórmula 1 ya se está cocinando. Algunos tienen claro cuando acabará colgando el volante

Días claves para el futuro de Fernando Alonso y el de Aston Martin. Las impresoras de Silverstone echan humo con propuestas para que el asturiano acabe firmando su renovación hasta, mínimo, 2028.

Según los rumores del paddock, 40 millones por cada una de las temporadas y la promesa de que el año que viene darán el paso adelante que necesita para sentirse de nuevo campeón. Sí, a sus 46 o 47 años (tiene ahora 45). Parece de película.

Pero es que todos en la parrilla de salida ven al asturiano ya como un personaje de ciencia ficción. De esos que son capaces de retirar a todos los actores de la película y seguir teniendo éxito.

Fernando Alonso consigue lo imposible más de 50 años después

El ovetense anunció hace unos meses que la decisión de seguir o no la tenía que consensuar con su familia. Pero también dijo que sería padre cuando se retirase y no lo ha cumplido, sino que lo ha sido antes incluso.

Ahora, tras lo logrado en Zandvoort, el bicampeón del mundo ha batido otro récord. Ningún piloto de 45 años o más puntuaba en un Gran Premio de Fórmula 1 desde Graham Hill en Suecia 1974.

O lo que es lo mismo, han tenido que pasar 52 años para volver a verlo. Y todavía queda por saber hasta dónde llegará Alonso.

Pues 'Checo' Pérez lo tiene muy claro. El mexicano es uno de sus admiradores más confesos de la parrilla y está disfrutando de lo lindo de cada pulso que están teniendo, por desgracia para ellos, en la parte trasera de las carreras.

Y en una entrevista en el podcast oficial de la F1, 'Beyond The Grid', fue muy directo cuando le preguntaron por si veía cerca el adiós del piloto español.

Primero le preguntaron por la edad a la que un piloto debería ir pensando en la retirada. Y esta fue su respuesta: "Creo que hay una determinada edad en la que empiezas a bajar. ¿Qué es lo primero que cae? Creo que el motor que tienes dentro. Cuando eres joven, todo lo que piensas es qué viene después, cómo vas a pilotar mejor, qué técnicas diferentes puedes utilizar y ese tipo de cosas. Pero a medida que te haces mayor, cada piloto es diferente".

Sin embargo, esto es algo que a Fernando Alonso no le ha ocurrido todavía. Y por 'Checo' ve imposible retirarle: "Algunos pilotos lo sienten al final de sus 20, otros a mitad de los 30, otros a mitad de los 40. Fernando tiene 45. Igual vemos a Fernando hasta los 60. Sigue pilotando a un nivel altísimo. Pero creo que Fernando es diferente. Fernando todavía tiene ese motor dentro. Puedes verlo. Siempre que hay una oportunidad, siempre que existe algo de lo que pueda sacar ventaja, todavía lo tiene. Se ve".

La última gran batalla de Checo Pérez y Fernando Alonso

Alonso y Pérez se conocen a la perfección y guardan una gran relación profesional. Su último gran duelo ocurrió en Interlagos 2023. El mexicano Pérez parecía tener prácticamente asegurado el tercer puesto, pero un adelantamiento de Alonso en la última vuelta en forma de 'vendetta' acabó arrebatándole el podio. Sólo 53 milésimas de diferencia entre ambos en la meta.

Y lo mejor es que nunca han tenido roces tras este tipo de batallas. "Es muy agresivo, pero muy limpio", resaltó en Miami el propio 'Checo'.

"El talento, especialmente con la experiencia, mejora porque sabes muchas más cosas. Has pasado por muchas eras diferentes, reglajes diferentes, coches diferentes... Tu cerebro se va haciendo cada vez más amplio", afirma en dicha entrevista el piloto de Cadillac.

En los Países Bajos salió 18º y acabó 9º para conseguir dos puntos más en su casillero. Y con ellos ha salvado incluso un divorcio entre Aston Martin y Honda. El propio presidente del fabricante japonés, Koji Watanabe, le dio las gracias por el gesto que tuvo tras la carrera, donde alabó el trabajo conjunto de ambas fábricas.

"Para Honda eso ha sido muy importante. Alonso es un piloto fantástico y para nosotros es extremadamente importante poder trabajar con él. Sus comentarios sobre el coche son muy precisos y realmente nos ayudan a hacer avanzar nuestro desarrollo", subrayó el dirigente nipón.

Ahora que todo parece fluir en Silverstone, Fernando Alonso podría brillar más y maquillar una temporada que está siendo la peor de su carrera. Pero ni aun así se le quita esa pasión por pilotar de la que hablaba 'Checo' Pérez. Imagínense que fuese segundo en la general.