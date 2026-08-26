Fernando Alonso salva un divorcio a la vista en Aston Martin: "Es muy importante trabajar con él"

El asturiano firmó una actuación esencial en el Gran Premio de los Países Bajos cuando Honda más cuestionada estaba en el Gran Circo. Y la fábrica japonesa le ha agradecido al español el gesto que tuvo con ellos

Fernando Alonso lo volvió a hacer en Zandvoort. Aston Martin le presentó mejoras en Hungría antes del parón y lo aprovechó. Y Honda ejecutó las suyas en Países Bajos y les sacó el máximo brillo posible.

Una novena plaza en la carrera dominical después de un fin de semana llena de contratiempos y con un coche difícil de dominar ante tantos cambios, el ovetense decidió montarse la guerra por su cuenta y diseñó una actuación magistral con una sola parada en boxes.

El resultado a nivel clasificación, dos puntos más para un casillero que está tratando de maquillas. Pero lo que consiguió realmente el ovetense fue frenar un posible divorcio entre la escudería británica y la fábrica japonesa.

Y es que, una vez que el bicampeón del mundo resaltó las mejoras experimentadas en Hungaroring con el nuevo monoplaza diseñado por Adrian Newey, el AMR26 B, faltaba por saber si Honda iba a ser capaz de mejorar su coche también.

El resultado no fue el esperado. El fabricante japonés ya había avisado que el presupuesto era limitado y que se llevarían a cabo algunos avances, pero que tampoco esperaran milagro.

Pese a ello, Fernando Alonso consiguió su mejor puesto en la temporada, aunque en gran medida fue por el pilotaje del español, como él mismo reconoció. Eso sí, también tuvo un detalle con Honda para apaciguar los ánimos y mejorar el ambiente en Silverstone.

Fernando Alonso esperó lo nuevo de Honda para decidir su futuro

El futuro del piloto asturiano es sigue sin resolverse y es el tema más candente ahora mismo en el paddock. Cuando salió a la luz las intenciones de todas las partes, Fernando dejó claro que hasta después del parón veraniego no tomaría una decisión firme. Y es que esa era la fecha en la que tanto Aston Martin como Honda habían pactado con él la entrega de un nuevo monoplaza con el que poder competir en el presente curso.

Pero Adrian Newey se adelantó y su paquete de mejoras aerodinámicas llegó en Hungría. Mejoró su coche pero faltaba por saber qué traería Honda en Zandvoort. Y según Fernando Alonso, este fue el balance: "Espero que esto sirva incluso para motivarnos más y seguir trabajando. Encontramos el rumbo y ahora es momento de dar cada vez más, más y más. Felicidades a todo el equipo por el resultado de hoy, a ambas fábricas por trabajar a toda máquina. Trajimos nuevas mejoras aquí y todo ha rendido al máximo, lo que nos ha permitido puntuar".

Unas palabras que han sido muy agradecidas por Honda, donde eran conscientes de que un mal papel en el certamen neerlandés les habría puesto en el ojo del huracán.

Y de ello ha hablado el presidente de HRC, Koji Watanabe, en una entrevista concedida a Mundo Deportivo: "Para Honda eso ha sido muy importante. Alonso es un piloto fantástico y para nosotros es extremadamente importante poder trabajar con él. Sus comentarios sobre el coche son muy precisos y realmente nos ayudan a hacer avanzar nuestro desarrollo".

En este sentido, se rinde al pilotaje de Fernando: "Junto a Alonso nuestro objetivo es convertirnos en uno de los equipos punteros de la Fórmula 1. Haríamos historia".

El gran problema que había en Honda

Tal y como se desveló hace semanas, el problema que ha podido existir en la fabricación del motor del AMR26 es la falta de experiencia que había en los ingenieros de la fábrica japonesa. Ahora, han recuperado a ingenieros que en su momento trabajaron en el proyecto de Red Bull: "Había un problema, pero ahora ya no lo hay, porque ya hemos contratado a suficientes ingenieros, tanto en cantidad como en calidad. Así que ahora estamos bien. No hemos recuperado a todas las personas, pero sí han regresado al proyecto de F1 las personas importantes que trabajaron allí".

Watanabe y el futuro de Alonso

El dirigente japonés no sabe lo que hará Fernando Alonso todavía, pero sí tiene claro lo que le gustaría que hiciese: "Sí, por supuesto que me gustaría que siguiera. Queremos seguir trabajando con Alonso. Poder afrontar un desafío junto a un piloto con una pasión tan extraordinaria es muy, muy importante para Honda".

Honda firma las paces con Newey

En el fabricante japonés calaron muy honda, valga la redundancia, las palabras de Newey en su día culpándoles directamente del rendimiento de ambos monoplazas verdes.

Ahora, las aguas están más calmadas. Sobre todo, gracias al papel de Fernando Alonso en pista y ante los micrófonos. Y Watanabe espera que este conflicto acabe dándoles una unión mayor: "Puede hacer al equipo más fuerte. Cada desafío nos ha hecho más fuertes y, sin ninguna duda, nos estamos haciendo más fuertes con Adrian y con el equipo. Trabajamos muy estrechamente y muy bien juntos. Como tuvimos un comienzo muy difícil, para poder superar una situación así hemos mantenido conversaciones muy estrechas y profundas, y eso ha hecho que nuestra comunicación sea mucho mejor"