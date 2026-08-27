Compartió escudería con Vettel y Fernando Alonso, y lo tiene claro: “Tenía mejor ética de trabajo que él”

Otmar Szafnauer, el que fuera director de Racing Point, Aston Martin y Alpine, no tiene dudas a la hora de señalar al piloto más escrupuloso y más trabajador con el que ha trabajado

Hablar de Fernando Alonso es hablar de pasión desmedida por la Fórmula 1. Hasta sus compañeros de la profesión se rinden ante el amor que siente el asturiano por el monoplaza de la categoría reina.

Pese a contar con sólo dos coronas mundiales, es considerado por muchos como uno de los mejores pilotos de la historia de la F1. Sin embargo, en las últimas horas, ha salido algo mal parado en una comparación que le han hecho en un podcast.

Concretamente, ha sido Otmar Szafnauer quien, en High Performance Racing, se ha decantado por otro piloto en un espacio conducido por Jake Humphrey y con Rob Smedley.

Reflexionando sobre qué pilotos eran los que trabajan de forma más minuciosa y escrupulosa, el que fuera director de Racing Point, Aston Martin y Alpine rápidamente subrayó a Sebastian Vettel.

El tetracampeón del mundo se retiró y fue Fernando Alonso quien le relevó en Aston Martin. Y Otmar ha contado varias anécdotas para defender su postura.

El estadounidense de origen rumano cree que no ha conocido nadie con una ética de trabajo como la del piloto germano: "Trabajé con Seb y con Fernando, pero la ética de trabajo de Seb no tenía comparación. Te daré un ejemplo: lo contratamos de Ferrari para Aston [Martin]. Lo hicimos solo para que el resto del equipo pudiera ver lo que es trabajar duro, porque todos sabíamos cómo era, su ética de trabajo y lo que hacía".

Ambos pilotos llegaron a lidiar una hermosa batalla en 2022, cuando Alonso pilotaba en Alpine. Pero Szafnauer recuerda impresionado lo que hacía el alemán cuando ni siquiera tenía opciones de vencer: "No dejaba piedra sin remover y analizaba una curva no en tres fases, sino en 30 fases. Pero lo que realmente me impresionó fue que esto sucedió en un momento en el que no teníamos ninguna posibilidad de ganar".

Lo que Vettel le pedía a los ingenieros de neumáticos

Asimismo, el comentarista norteamericano no ha podido resaltar otra anécdota del piloto alemán: "Teníamos un ingeniero de neumáticos que salía a diferentes partes del circuito a medir la rugosidad del asfalto con una máquina. Seb solía insistir en medir en cinco, seis o siete lugares diferentes. Él le preguntaba por qué quería hacerlo y le contestó: 'Quiero saber dónde está el nivel de agarre más alto por si estoy liderando la carrera en un reinicio. Pisaré el acelerador en esa parte y me aseguraré de que el resto esté en el de nivel más bajo'”.

"Ese era el nivel de detalle en el que se involucraba, incluso estando en un equipo en el que la probabilidad de liderar no era tan alta como cuando estaba en Ferrari. Constancia, preparación, cada pequeño detalle tengo que hacerlo bien”, finaliza Otmar Szafnauer, que no olvidará lo exigente que era con todos.

A Fernando Alonso se le cierra otra puerta

Con Fernando Alonso aún pendiente de renovar o no por Aston Martin, un nuevo movimiento en la parrilla le ha cerrado una puerta al asturiano en caso de estampar su rubrica con el equipo británico. Y es que Alpine, uno de los futuribles que había sonado como posible destino del piloto español por la amistad que guarda con Flavio Briatore, acaba de atar a Franco Colapinto para 2027.

El argentino se ha ganado la confianza de los dirigentes del equipo francés y continuará como compañero de Pierre Gasly. De esta forma y tras lo sucedido en Zandvoort, donde Alonso demostró una clara mejoría de su monoplaza, todos los caminos apuntan a que el asturiano seguirá pilotando de verde el próximo curso.