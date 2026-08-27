El nuevo escándalo de Colapinto termina con final feliz

El piloto argentino ha convencido a los dirigentes de la fábrica francesa y mantendrá su lugar en la parrilla el próximo año

Es raro que Franco Colapinto pase desapercibido en un Gran Premio, porque antes o después siempre termina salpicado por alguna polémica. Cuando no es una sanción, es un accidente o un comentario desafortunado de él. Y si no, de su entorno.

Sin ir más lejos, tras lo ocurrido en el de Países Bajos, su patrocinador dijo que estaba sufriendo acoso por parte de la FIA.

El piloto argentino volvió a pecar de inexperiencia en la carrera dominical, porque cuando se produjo el accidente de Max Verstappen, no aminoró pese a encontrarse en régimen de bandera amarilla. Y terminó adelantando a Yuki Tsunoda. “¿Qué más puedo hacer?”, lanzaba el piloto al conocer que los comisarios investigaban el movimiento, y después confirmaban que sí se marcaba bandera amarilla tanto en su volante como en los laterales del tramo de pista que ocupaba.

Con ello acabó prácticamente su carrera porque tuvo que cumplir un Drive Through. Para colmo, sumó otra penalización (10 segundos) después del choque de Sainz y Albon por un motivo similar: no bajar la velocidad.

“Es una sanción extremadamente dura. Las reglas son las reglas, pero se pueden tomar con margen y flexibilidad. Es más peligroso clavar frenos en la recta y no cerrar el adelantamiento. Falta un poco de criterio…”, analizaba tras la carrera el propio Colapinto.

Horas más tarde, Sean Summers, jefe de marketing de la compañía Mercado Libre, su principal patrocinador, pronunciaba estas palabras: “Los comisarios están matando la integridad de la Fórmula 1. Este año están demostrando ser horribles e impactan en los resultados de carrera. ¿Es incompetencia o deshonestidad? ¿O ambas? Algo está roto en esa organización”.

Unas declaraciones que no sentaron nada bien en Alpine, cuyos dirigentes salieron a la palestra rápido: “Trabajamos de cerca con el cuerpo gobernante del deporte en las reglas de la competición para garantizar carreras justas y emocionantes. Y lo más importante, la seguridad. Confiamos plenamente en la FIA y los comisarios y las aplicaciones de sanciones deportivas”.

La FIA responde a Colapinto y su entorno

"El abuso online, el acoso y la falta de respeto no tienen cabida en nuestro deporte", arrancaba el mensaje publicado por la FIA.

Aunque en ningún momento mencionaron directamente al argentino y a su entorno, los organizadores de la competición es claro con su comunicado: "Tras el Gran Premio de Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abuso online después de aplicar sanciones deportivas de acuerdo con el Reglamento de la FIA".

Alpine le cierra la puerta a Fernando Alonso

Y cuatro días más tarde de semejante capítulo, Alpine ha confirmado que cuenta con Franco Colapinto para la próxima temporada, por lo que el argentino seguirá formando equipo con Pierre Gasly.

En la escudería francesa han decidido darle un voto de confianza más, sobre todo, porque está rindiendo bien con un monoplaza inferior en al de su compañero. Y también, porque tiene un fuerte grupo de patrocinadores detrás que le respaldad. Todo sea dicho.

Con este nuevo movimiento, la parrilla de 2027 va quedando cada vez más perfilada. Y, al mismo tiempo, empuja a Fernando Alonso a renovar con Aston Martin. Y es que, en medio del culebrón de su futuro, se llegó a rumorear con su posible reencuentro en Enstone con su amigo Flavio Briatore.

No obstante, este ya dejó claro que no había dinero, de momento, para traer al asturiano. Y es que, según se apunta en el paddock, el ovetense pasará a cobrar 40 millones de euros si, finalmente, renueva con el equipo británico.