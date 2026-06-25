Fernando Alonso se pronuncia sobre su posible salida inminente de Aston Martin y su fichaje por Alpine

En la previa del Gran Premio de Austria, el jefe de Aston Martin, Mike Krack, ha hablado alto claro sobre las opciones que tiene el asturiano de continuar vestido de verde la próxima temporada. Y, posteriormente, ha sido el asturiano quien ha dejado claro cuál es su pensamiento

El verano ya llegó, la decisión de Fernando Alonso sobre su futuro se acerca y los nervios y la incertidumbre de poder perderle no para de crecer en Aston Martin. Sobre todo, viendo que el AMR26 va a peor cada fin de semana.

Así, en la previa del Gran Premio de Austria, el jefe de la escudería de Silverstone, Mike Krack, se ha pronunciado respecto a los rumores que corren ya por el paddock sobre la posible salida inminente del piloto asturiano, quien incluso confirmó en Barcelona que está abierto "a cualquier escenario".

Cabe recordar que el piloto español dijo en su día que no sabía todavía qué hacer con su vida y que no lo decidiría hasta que no pasara el verano, donde lo consultaría con su propia familia. Y aunque trató de dar a entender que se trataba de una cuestión personal, luego Aston Martin confirmaba que no podría mejorar su coche hasta después del parón veraniego.

O lo que es lo mismo, Fernando Alonso les había dado de margen hasta después de dichas vacaciones para ver si podían reconducir una situación que ya es hasta dantesca, porque cuando no le falla una cosa le falla otra.

Las declaraciones de Mike Krack ante la posible marcha de Alonso

Desde tierras austríacas, el jefe de Aston Martin en pista, Mike Krack, se ha mostrado positivo al hablar sobre el futuro de Alonso: "Si miras hacia atrás, hace una o dos temporadas, dijimos claramente que él ha venido para quedarse. Pero sí, creo que Fernando ha decidido que durante las vacaciones de verano tomará una decisión y estamos contentos con ello".

El luxemburgués ha mostrado la satisfacción de todos los jefes de que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll continúen juntos la próxima temporada: "Estamos contentos con los pilotos que tenemos. Están en esto con nosotros y también tienen mucho reconocimiento por cómo lo están gestionando".

"Hablamos de esto muchas, muchas veces, ya que los pilotos son los más afectados, los más expuestos a esto, y la forma en que lo gestionan es... Tienen mis respetos por la forma en que lo gestionan. Así que tengo grandes esperanzas de que sigamos trabajando juntos", ha explicado Krack.

Por último y a título personal, pase lo que pase, le mandó un último mensaje al piloto asturiano: "Fernando no debería retirarse. Es demasiado rápido".

Y Fernando Alonso se pronuncia sobre los rumores

Si en Barcelona fue el centro de todos los focos, ha sido llegar a Austria y tener de nuevo los micrófonos apuntándole de nuevo tras dos semanas de especulaciones y rumores: "No he tomado ninguna decisión aún, esperaré probablemente hasta las vacaciones de verano, que son en agosto. Después de verano vienen Zandvoort y Monza. Creo que por esas fechas probablemente decidiré qué hacer el año que viene". "Seguiré compitiendo porque me siento rápido, motivado y me encanta lo que hago. No voy a dejarlo ahora porque no siento que sea poco competitivo ni creo que haya dejado de disfrutar de las carreras. Si compito en Fórmula 1 o no, eso ya es otra historia. Necesito disfrutar de la categoría, necesito disfrutar de la sensación de pilotar estos motores y de este reglamento. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta y hay muchas opciones para competir en el mundo del automovilismo", ha subrayado el asturiano.

"Sigo amando la F1. También estoy comprometido con este equipo. Aunque no seamos competitivos, mi compromiso con el equipo y con el proyecto sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo que ha sido durante años. Empezamos esto, en cierto modo, juntos con cierto éxito en 2023 y con muchos cambios en la empresa y en toda la fábrica de Silverstone. Ahora, con la colaboración con Honda, con Aramco y con los nuevos combustibles. Hay muchas cosas que, en cierto modo, hemos construido juntos", ha recalcado Fernando.

"Como he dicho muchas veces, este equipo tiene ciertas garantías de que triunfará y luchará por los campeonatos. No sabemos si será el año que viene, dentro de tres años o dentro de ocho. Esa es probablemente mi limitación, pero quiero ganar un mundial con Aston Martin, pilotando o sin pilotar. En mi caso, ese compromiso es el mismo", ha finalizado Alonso.

Honda no promete 'milagros' y Briatore presiona a Fernando

Estas declaraciones de Aston Martin llegan después de que Flavio Briatore se haya pronunciado respecto a los pilotos de Alpine para la próxima temporada.

El empresario italiano le ha abierto momentáneamente las puertas de su equipo al piloto español diciendo que "dentro de unas semanas tomarán la decisión" sobre los nombres que ocuparán sus dos monoplazas en la parrilla de 2024.

Con Pierre Gasly renovado hasta 2028, la gran duda que tienen es si seguir contando con Franco Colapinto o, por el contrario, fichar a un campeón del mundo que les ayude a dar un salto de calidad. Eso sí, cuando le han cuestionado por ello, Briatore ha sido tajante: "Primero tenemos que encontrar el dinero".

Honda, por su parte, ha dejado claro que las mejores que puede hacerle ahora al AMR26 serán notables pero que no pueden "hacer milagros", debido a que ya han gastado casi todo el presupuesto previsto para la presente temporada.