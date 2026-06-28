F1 GP Austria 2026, la carrera en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Retransmisión en directo del Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Red Bull Ring

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1 , que se disputa en el circuito de Red Bull Ring de Spielberg.

La emocionante clasificación se decidió por un accidente de Verstappen y una acción de pillo de Russell , que levantó ligeramente el pie del acelerador con bandera amarilla, pero no le impidió lograr la 'pole' cuando los demás habían abortado su última vuelta rápida.

"Desgraciadamente no teníamos el ritmo suficiente. Hemos tenido problemas con el grip (agarre) y el peso del coche durante todo el fin de semana; y cuando todo esto lo mezclas con el calor, son demasiados contratiempos para avanzar en el pelotón. Muchos equipos han traído mejoras y lo estamos notando este fin de semana.

Fernando Alonso , pese a estar a casi un segundo de los Cadillac, a cuatro de la cabeza y a marchar en la cola todo el fin de semana, mandaba tras la clasificación un mensaje sorprendentemente positivo.

El piloto italiano desata la polémica con sus declaraciones posteriores a la Clasificación, en las que aseguraba que tendría que haberse sacado la doble bandera amarilla cuando se accidentó Max Verstappen.

Recordemos cómo queda la parrilla de salida en este Gran Premio de Austria de F1 , con Russell saliendo primero, seguido de los dos Ferrari. Quedan 15 minutos para que empiece...

Todo preparado para que los coches empiecen la vuelta de positicionamiento. Esto está a punto de empezar...

(4/71) Pendientes de lo de delante no se ha prestado atrás, pero ahí, Bottas ha tenido problemas y marcha último y Colapinto ha perdido tres posiciones y está justo delante de Fernando Alonso, decimonoveno

(5/71) ¡Problemas para los Cadillac! Habían sido más rápidos el fin de semana, pero tenían un problema de fiabilidad y tanto Bottas como Checo Pérez están en el garaje

(7/71) ¡Vaya pelea entre Leclerc y Antonelli! El italiano está perdiendo mucho tiempo y Verstappen se le escaa a seis segundos

(8/71) ¡Antonelli adelanta a Leclerc! Lo había intentado varias veces hasta que el monegasco no ha podido aguantarlo más

(11/71) ¡Brutal pelea entre Hamilton y Verstappen! Adelantó el neerlandés y se la devlvió el británico, eso lo aprovecha Antonelli para acercarse mucho

(11/71) A todo esto, finalmente, los dos Cadillac se retiraron y eso permite a Alonso y Stroll subir dos posiciones, aunque siguen últimos

(14/71) Leclerc también para y cae hasta la undécima posición; los Ferrari degradan mucho en esta pista

(17/71) Hamilton es ahora mismo el más rápido en pista ya ya ha adelantado a Bortoleto y Lindblad

(18/71) Carlos Sainz ha parado y es, ahora mismo, el último de la fila, aunque los de delante tienen que pasar por boxes

(20/71) El que para ahora es el líder, George Russell y eso permite a Antonelli liderar la carrera

(26/71) Lewis Hamilton ha vuelto a parar, posiblemente, para poner neumáticos y tratar de llegar casi al final, pero cae a la séptima posición

(35/71) Todo se ha estabilizado en estos momentos antes de que vuelva a moverse todo delante; Fernando Alonso marcha penúltimo, pero eso ahora es decimooctavo

(37/71) Ha parado Leclerc y sale en la octava posición, aunque le quedarían más de 30 vueltas con este neumático

(39/71) ¡Lance Stroll adelanta a Fernando Alonso! Está por ver si no es la estrategia de China o Japon, cuando se adelantaban entre ellos para probar cosas, ya que estaban lejos del resto

(41/71) Atención que Max Verstappen se acerca a la cabeza de carrera y ya está a 1,2 segundos de George Russell

(43/71) Piastri y Hamiltin entran a la vez y el británico sale por detrás del australiano; debería ser la última parada del ex de Mercedes

(50/71) Max Verstappen entra en boxes y Antonelli es líder de la carrera; el italiano va a tirar muy fuerte para tratar de ganarle el puesto

(50/71) Russell le saca cuatro segundos al neerlandés, pero éste tiene las ruedas más frescas, aunque tendrá que adelantarlo en pista

Con George Russell cazando la 'pole' con un truco de pillo con el que no todos estuvieron de acuerdo, con unos Ferrari que han ido lentos todo el fin de semana, pero que hicieron una última gran vuelta y aprovecharon las banderas amarillas tras el accidente de Verstappen; con Kimi Antonelli saliendo desde la cuarta plaza y el propio Verstappen, en casa, partiendo desde la quinta posición... el Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1 se aventura muy interesante, con muchas dudas sobe lo que puede pasar en la pelea por la victoria.

La Clasificación de Red Bull Ring fue una locura en las primeras posiciones. No hubo sorpresas ni en la zona baja ni en la media. Nadie que no tuviera que quedarse lo hizo y, por eso, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz salen en la zona de atrás.

Los Williams no han estado bien desde el viernes y se han comportado como el peor equipo de la zona media; mientras que con el paso adelante dado por Cadillac, los Aston Martin se han quedado solos en la cola. Todo lo que no sea acabar entre las dos últimas plazas este domingo será un logro para Alonso y Stroll.

Los McLaren tienen mucho que decir

Donde estará toda la atención será delante por lo antes reseñado y porque los McLaren, que parten sexto y séptimo, también han ofrecido muy buenas prestaciones durante el fin de semana.

El accidente de Verstappen en el tramo final de la Q3 dejó a éstos y a Antonelli sin poder finalizar su vuelta rápida, por lo que sin ese choque, la parrilla de salida de hoy podría haber sido muy diferente.

Este es un circuito que da juego y en el que se pueden hacer cosas en pista, por lo que la pelea está asegurada por las primeras posiciones. Más cuando Antonelli, el líder, y Verstappen, el que más ganas tiene, no salen entre los tres primeros. Hay lucha...