F1 GP Austria 2026, la carrera en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1
Retransmisión en directo del Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Red Bull Ring
Minuto a minutoActualizar narración
(50/71) Russell le saca cuatro segundos al neerlandés, pero éste tiene las ruedas más frescas, aunque tendrá que adelantarlo en pista
(50/71) Max Verstappen entra en boxes y Antonelli es líder de la carrera; el italiano va a tirar muy fuerte para tratar de ganarle el puesto
Carlos Sainz sigue sin tener suerte este año, aunque en este Gran Premio no podía aspirar a mucho
(48/71) Lance Stroll se retira y Alonso, que está último vuelve a la decimooctava posición
(44/71) Entra Russell para cubrirse de un posible undercut de Verstappen y el neerlandés se sitúa provisionalmente primero
(43/71) Piastri y Hamiltin entran a la vez y el británico sale por detrás del australiano; debería ser la última parada del ex de Mercedes
¡Sanción para Fernando Alonso! Le caen cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane
(41/71) Atención que Max Verstappen se acerca a la cabeza de carrera y ya está a 1,2 segundos de George Russell
(39/71) ¡Lance Stroll adelanta a Fernando Alonso! Está por ver si no es la estrategia de China o Japon, cuando se adelantaban entre ellos para probar cosas, ya que estaban lejos del resto
(37/71) Ha parado Leclerc y sale en la octava posición, aunque le quedarían más de 30 vueltas con este neumático
(38/71) ¡Hamilton confirma su adelantamiento a Leclerc! Los Ferrari no están en su mejor gran premio
(37/71) ¡Piastri adelanta a Leclerc! Y Hamilton lo intenta... pero el monegasco le cierra la puerta
(35/71) Todo se ha estabilizado en estos momentos antes de que vuelva a moverse todo delante; Fernando Alonso marcha penúltimo, pero eso ahora es decimooctavo
(30/71) ¡Lo consigue! Kimi Antonelli! pasa fácilmente a Leclerc y se sitúa tercero, aunque está muy lejos de Verstappen
(29/71) Toda la atención está puesta en Antonelli,q ue está presionando mucho a Charles Leclerc
Así ha sido el espectáculo que nos han dado Verstappen y Hamilton
(27/71) Acaba el Virtual Safety Car y así están las posiciones una vez se ha relanzado la carrera
1. Russell
2. Verstappen
3. Leclerc
4. Antonelli
5. Piastri
6. Hadjar
7. Hamilton
8.Norris
9. Lindblad
10. Lawson
18. Alonso
(26/71) Lewis Hamilton ha vuelto a parar, posiblemente, para poner neumáticos y tratar de llegar casi al final, pero cae a la séptima posición
(25/71) ¡Qué mala suerte para Antonelli! estaba entrando en boxes y no ha podido aprovechar ese Safety Car
¡Ufff, Carlos Sainz parado en la pista! Se le ha roto el motor... Virtual Safety Car
(23/71) ¡Verstappen adelanta definitivamente! Estaba mejor de ruedas y lo ha aprovechado
(22/71) ¡Espectacular doble adelantamiento! Adelanta Verstappen y se vuelve a devoler Hamilton
(22/71) ¡Se aventura pelea! Verstappen ya tiene cogido a Hamilton! Y Russell está muy cerca...
(20/71) El que para ahora es el líder, George Russell y eso permite a Antonelli liderar la carrera
(19/71) ¡Para Verstappen! y sale justo detrás de Hamilton, pero tiene las ruedas duras con seis vueltas menos
(18/71) Carlos Sainz ha parado y es, ahora mismo, el último de la fila, aunque los de delante tienen que pasar por boxes
(17/71) Hamilton es ahora mismo el más rápido en pista ya ya ha adelantado a Bortoleto y Lindblad
(14/71) Leclerc también para y cae hasta la undécima posición; los Ferrari degradan mucho en esta pista
(12/71) ¡Para Hamilton! Pone neumáticos duros y sale por detrás de Bortoleto a pista
(11/71) A todo esto, finalmente, los dos Cadillac se retiraron y eso permite a Alonso y Stroll subir dos posiciones, aunque siguen últimos
(11/71) ¡Brutal pelea entre Hamilton y Verstappen! Adelantó el neerlandés y se la devlvió el británico, eso lo aprovecha Antonelli para acercarse mucho
Así marchan las primeras posiciones en la décima vuelta:
1. Russell
2. Hamilton
3. Verstappen
4. Antonelli
5. Leclerc
6. Piastri
7. Norris
8. Hagjar
9. Lawson
10. Lindblad
(8/71) ¡Antonelli adelanta a Leclerc! Lo había intentado varias veces hasta que el monegasco no ha podido aguantarlo más
(7/71) ¡Vaya pelea entre Leclerc y Antonelli! El italiano está perdiendo mucho tiempo y Verstappen se le escaa a seis segundos
(5/71) ¡Problemas para los Cadillac! Habían sido más rápidos el fin de semana, pero tenían un problema de fiabilidad y tanto Bottas como Checo Pérez están en el garaje
(4/71) Pendientes de lo de delante no se ha prestado atrás, pero ahí, Bottas ha tenido problemas y marcha último y Colapinto ha perdido tres posiciones y está justo delante de Fernando Alonso, decimonoveno
(2/71) Verstappen saca partido de la pelea entre Leclerc y Antonelli se sitúa en tercera posición
(2/71) La pelea por detrás está hacuendo que Russell y Hamilton se estén escapando
(2/71) Kimi Antonelli adelanta a Leclerc, pero se ha pasado y tiene que devolver la posición
Pelea entre los Ferrari y Lewis Hamilton adelanta a Charles Leclerc
George Russell aguanta y los Ferrari, también, salida limpia en la que no cambia nada
ARRANCA EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA 2026 DE F1
Todo preparado para que los coches empiecen la vuelta de positicionamiento. Esto está a punto de empezar...
Recordemos cómo queda la parrilla de salida en este Gran Premio de Austria de F1, con Russell saliendo primero, seguido de los dos Ferrari. Quedan 15 minutos para que empiece...
Polémica con Kimi Antonelli
El piloto italiano desata la polémica con sus declaraciones posteriores a la Clasificación, en las que aseguraba que tendría que haberse sacado la doble bandera amarilla cuando se accidentó Max Verstappen.
Eso habría impedido que su compañero Russell hiciera el mejor tiempo, pero daría las dos primeras posiciones a Ferrari.
Fernando Alonso, pese a estar a casi un segundo de los Cadillac, a cuatro de la cabeza y a marchar en la cola todo el fin de semana, mandaba tras la clasificación un mensaje sorprendentemente positivo.
Carlos Sainz, piloto de Williams
"Desgraciadamente no teníamos el ritmo suficiente. Hemos tenido problemas con el grip (agarre) y el peso del coche durante todo el fin de semana; y cuando todo esto lo mezclas con el calor, son demasiados contratiempos para avanzar en el pelotón. Muchos equipos han traído mejoras y lo estamos notando este fin de semana.
La emocionante clasificación se decidió por un accidente de Verstappen y una acción de pillo de Russell, que levantó ligeramente el pie del acelerador con bandera amarilla, pero no le impidió lograr la 'pole' cuando los demás habían abortado su última vuelta rápida.
¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Red Bull Ring de Spielberg.
Con George Russell cazando la 'pole' con un truco de pillo con el que no todos estuvieron de acuerdo, con unos Ferrari que han ido lentos todo el fin de semana, pero que hicieron una última gran vuelta y aprovecharon las banderas amarillas tras el accidente de Verstappen; con Kimi Antonelli saliendo desde la cuarta plaza y el propio Verstappen, en casa, partiendo desde la quinta posición... el Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1 se aventura muy interesante, con muchas dudas sobe lo que puede pasar en la pelea por la victoria.
La Clasificación de Red Bull Ring fue una locura en las primeras posiciones. No hubo sorpresas ni en la zona baja ni en la media. Nadie que no tuviera que quedarse lo hizo y, por eso, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz salen en la zona de atrás.
Los Williams no han estado bien desde el viernes y se han comportado como el peor equipo de la zona media; mientras que con el paso adelante dado por Cadillac, los Aston Martin se han quedado solos en la cola. Todo lo que no sea acabar entre las dos últimas plazas este domingo será un logro para Alonso y Stroll.
Los McLaren tienen mucho que decir
Donde estará toda la atención será delante por lo antes reseñado y porque los McLaren, que parten sexto y séptimo, también han ofrecido muy buenas prestaciones durante el fin de semana.
El accidente de Verstappen en el tramo final de la Q3 dejó a éstos y a Antonelli sin poder finalizar su vuelta rápida, por lo que sin ese choque, la parrilla de salida de hoy podría haber sido muy diferente.
Este es un circuito que da juego y en el que se pueden hacer cosas en pista, por lo que la pelea está asegurada por las primeras posiciones. Más cuando Antonelli, el líder, y Verstappen, el que más ganas tiene, no salen entre los tres primeros. Hay lucha...