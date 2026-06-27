Panamá - Inglaterra, en directo el partido de la jornada tres del Grupo L del Mundial 2026

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el combinado dirigido por Thomas Christiansen contra el de Thomas Tuchel, correspondiente a la jornada tres del Grupo L del Mundial 2026

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Panamá e Inglaterra , correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026

El colegiado del Panamá - Inglaterra será arbitrado por Abdulrahman Al Jassim (Qatar), que estará acompañado de los asistentes Taleb Al Marri (Qatar) y Saoud Almaqaleh (Qatar).

Las palabras de Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, en la previa del encuentro frente a Inglaterra: "Nuestro objetivo, antes de empezar el Mundial, era hacerlo lo mejor posible y dejar a Panamá lo más alto posible futbolísticamente. Queríamos dar una buena imagen al mundo y mañana intentaremos terminar de la mejor manera para que esa imagen siga siendo positiva".

Así está la situación de este Grupo L del Mundial 2026 a falta de la última y decisiva jornada de la fase de grupos:

Se van llenando poco a poco las gradas del MetLife Stadium, con un aforo de de 82.500 espectadores.

Inglaterra buscará la portería desde el minuto uno , sobre todo tras no poder anotar ante Ghana en el último encuentro de los de Tuchel.

Panamá e Inglaterra se citan en el día de hoy en el MetLife Stadium. Los de Thomas Christiansen encaran el encuentro como últimas del Grupo L, tras perder ante Ghana y Croacia en las dos primeras jornadas del Mundial 2026. Por otro lado, el combinado dirigido por Thomas Tuchel, líder con cuatro puntos, buscará un triunfo que les clasifique a dieciseisavos del Mundial 2026 como primeros.

El colegiado del Panamá - Inglaterra será arbitrado por Abdulrahman Al Jassim (Qatar), que estará acompañado de los asistentes Taleb Al Marri (Qatar) y Saoud Almaqaleh (Qatar), además de un cuarto colegiado que será Sandro Schärer (Suiza). En el VAR estarán Juan Lara (Chile), Khamis Al Marri (Qatar), Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudita).

Panamá se agarra al milagro frente a Inglaterra en el Mundial

Por un lado, Panamá llega a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 tras caer derrotados ante Ghana y Croacia en las dos primeras. Además, los de Thomas Christiansen no han conseguido estrenarse de cara a puerta, algo que se podría complicar aún más en el día de hoy ante una selección como Inglaterra, una de las favoritas en este torneo. Por ello, el reto es aún mayúsuculo para el combinado del Grupo L.

Panamá, de esta manera, cuenta con cero puntos en la clasificación, superado por Croacia, Ghana e Inglaterra, que tienen tres y cuatro, respectivamente. Además, los de Thomas Christiansen tienen el golaverage perdido, por lo que necesitarán dar la sopresa frente a los de Thomas Tuchel y llevarse el triunfo en el día de hoy en el MetLife Stadium, en el que es uno de los últimos partidos de esta fase de grupos del Mundial 2026.

Inglaterra pisa el acelerador en busca de la victoria

Por otro lado, Inglaterra llega tras ganar a Croacia por 4-2, en el primer partido del Mundial 2026 y no pasar del empate a cero frente a Ghana, lo que le ha dejado con esta selección con empate a cuatro puntos en la clasificación del Grupo L. Por ello, los de Thomas Tuchel necesitarán el triunfo en el día de hoy, ya que acabar segundo le podría enfrentar a un rival más duro en dieciseisavos del torneo, diferente al terminar primero.

Thomas Tuchel volverá a aferrarse al nivel de Harry Kane y Jude Bellingham, entre otros, para conseguir la victoria en el día de hoy. Inglaterra se quedó sin ver puerta frente a Ghana el pasado 23 de junio, por lo que saldrán contra Panamá con el objetivo de romper la dinámica del último encuentro. Por otro lado, el seleccionador podría hacer cambios en su alineación titular dada la lesión de Reece James, que le deja fuera para el choque.

Las bajas de Panamá e Inglaterra para el partido de hoy del Mundial 2026

Precisamente, Reece James es una de las bajas más significativas de Inglaterra. El lateral del Chelsea ha sido titular en los dos primeros encuentros del Mundial 2026, por lo que Thomas Tuchel deberá buscar un recambio de garantías. Ese podría ser Djed Spence, defensa del Tottenham, que ya tuvo minutos frente a Croacia y Ghana y apunta a ser la opción para verse las caras con Panamá, que no lo pondrá nada fácil.

Además, Inglaterra también cuenta con la ausencia de Valentino Livramento, que no ha podido estrenarse en lo que llevamos de Mundial. Por otro lado, Panamá no podrá disponer de la figura de Adalberto Carrasquilla, que sigue sin tener luz verde para poder participar en los diferentes partidos de los de Thomas Christiansen. Por lo demás, Thomas Tuchel, que no encontró la fórmula para vencer a Ghana, podría modificar puestos en el once.