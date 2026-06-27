Panamá - Inglaterra: alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 3 del Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra y Panamá cierran este sábado la fase de grupos del Mundial 2026 con un partido de objetivos muy distintos. Los ingleses buscando asegurar el liderato del Grupo L, y Panamá intentando despedirse del torneo con una buena imagen pese a no tener opciones de clasificación

A punto de entrar en la fase decisiva del Mundial, el Grupo L tiene un encuentro hoy entre Inglaterra y Panamá en su tercera jornada. Dos equipos que tienen realidades muy distintas.

Por un lado lo europeos, si ganan, mostrarán que siguen siendo favoritos, cerrarán su partido como líder en la clasificación del grupo y pasarán a la siguiente fase con un pleno de victorias, exceptuando el partido contra Ghana que quedó empate. Mientras los centroamericanos, que ya no tienen opción de seguir en el Mundial, buscarán no cometer ningún error y dejar un buen sabor de boca compitiendo contra una de las que se ha consolidado como favorita a obtener el título.

Harry Kane, Bellingham o Palmer llamarán la atención marcando diferencias, aunque el seleccionador los podría dejar descansando frente a un partido que 'no corre importancia' para que en los próximos puedan estar en mejor calidad. Kane intentará aumentar sus goles.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel, que nadie hablaba de él y solo salieron criticas antes del Mundial por las iniciativas que había tomado, comenzó su participación con una convincente victoria sobre Túnez. Además, tiene una plantilla con talentos como Bellingham, Foden, Saka, Rice o Reece James, otro de los equipos que muestra juventud y experiencia en el torneo.

Panamá, mientras tanto, afronta el encuentro con la intención de competir hasta el final aunque se haya quedado sin opciones de clasificación. El equipo de Thomas Christiansen ha mostrado carácter durante el torneo y buscará cerrar su participación con un resultado positivo ante un rival de máximo nivel. José Luis Rodríguez, Édgar Bárcenas, Aníbal Godoy o Cecilio Waterman intentarán liderar a una selección que quiere marcharse del Mundial dejando buenas sensaciones.

Horario

El partido se vivirá el sábado 27 de junio de 2026 en el MetLife Stadium, prácticamente en Nueva Jersey, New York.

El horario del partido es a las 17:00 en hora del Este de EEUU. En España se podrá ver a partir de las 23:00 horas; y en Panamá a las 16:00 horas.

Dónde ver en TV el Panamá - Inglaterra

El partido se podrá ver a través de varias sitios. En España contamos como siempre con DAZN Mundial. En Estados Unidos mediante Fox y Telemundo. En México por TUDN, Canal 5, Canal 7 y ViX.

Aquí se podrá ver tanto la previa al partido, como el análisis y la cobertura completa.

Posibles alineaciones

Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade; Blackman, Harvey, Martínez, Bárcenas; Rodríguez; Waterman.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Stones, Konsa, Djed Spence; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.