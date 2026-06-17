Grupo L de Inglaterra en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

Inglaterra debuta en el día de hoy contra Croacia, al igual que lo hará Ghana ante Panamá, abriendo de esta manera el Grupo L del Mundial 2026, que cuenta con estrellas en las cuatro convocatorias que forman cada selección

Inglaterra comienza en el día de hoy el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Thomas Tuchel se verán las caras con Croacia en el que será el primero de los tres partidos que disputarán en esta fase de grupos, en la que también cuentan con rivales como Ghana y Panamá. Sin embargo, los ingleses llegan a este torneo de selecciones dispuestos a llegar a lo más alto con unas jugadores de altísimo nivel.

Calendario de los partidos de Inglaterra y del resto del Grupo L en el Mundial

Inglaterra y Croacia abrirán este grupo L del Mundial 2026. El At&T Stadium, con capacidad para 105.000 espectadores, acogerá el encuentro entre dos de las mejores selecciones que serán cita en este torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Ambos combinados llegan con armas suficientes para dar un golpe sobre la mesa desde la primera jornada, que cuenta con otros partidos apasionantes para dar el pistoletazo de salida.

El otro partido del grupo es el Ghana - Panamá. Los de Carlos Queiroz cuentan con jugadores como Antoine Semenyo o Iñaki Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao. Sin embargo, cuentan con la baja de Kudus, extremo del Tottenham, aunque Thomas Partey apunta a ser uno de los titulares durante los diferentes partidos que juegue esta selección en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Inglaterra - Croacia: miércoles 17 de junio a las 22:00 (hora española)

Ghana - Panamá: jueves 18 de junio a las 1:00 (hora española)

Inglaterra - Ghana: martes 23 de junio a las 22:00 (hora española)

Panamá - Croacia: miércoles 24 de junio a las 1:00 (hora española)

Panamá - Inglaterra: domingo 27 de junio a las 23:00 (hora española)

Croacia - Ghana: domingo 27 de junio a las 23:00 (hora española)

Favoritos en el Grupo L del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Inglaterra parte como favorita en este Mundial 2026, ya que Thomas Tuchel tendrá a su disposición a jugadores como Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rahsford, o incluso Anthony Gordon, además del veterano Jordan Pickford en portería. Los Tres Leones cuentan con estrellas a nivel mundial en su convocatoria, pese a dejar fuera a jugadores como Foden, Palmer, Alexander-Arnold o Harry Maguire.

Pese a ello, Croacia irrumpe como una de las candidatas a volver a llegar lejos en una cita como este Mundial. Zlatko Dalic, por su parte, llamó a futbolistas como Ante Budimir, clave en la temporada de Osasuna en LaLiga EA Sports u otro veterano como Ivan Perisic. En la convocatoria no podían faltar jugadores como Luka Modric, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, o Dominik Livakovic, que no pudo estrenarse con el Girona esta campaña.

Estrellas de cada selección del Grupo L del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Panamá: De la selección de Panamá podemos destacar la figura de José Cordoba, el defensa central con el que cuenta el combinado, uno de los fijos en el Norwich City. Otro de ellos es Amir Murillo, que juega en el lateral derecho, o el caso de Adalberto Carrasquilla, uno de los encargados de manejar la posesión de balón.

Ghana: En cuanto a Ghana no hay dudas de que los focos irán para Antoine Semenyo e Iñaki Williams, que llevarán el protagonismo, sobre todo en la delantera del combinado que dirige Carlos Queiroz. Thomas Partey también figura como uno de los destacado en la selección.

Croacia: La principal estrella de Croacia será Luka Modric, que disputará su quinto Mundial. El centrocampista del Milan volverá a ser el líder del combinado de Zlatko Dalic en Estados Unidos, México y Canadá. Por otro lado, destacan nombres como el de Gvardiol o Perisic.

Inglaterra: En la selección dirigida por Thomas Tuchel podemos destacar especialmente a Harry Kane, además de a Jude Bellingham. El delantero del Bayern de Múnich y el jugador del Real Madrid están llamados a llevar a Inglaterra a lo más alto de este Mundial 2026, empezando por clasificar al combinado nacional a dieciseisavos de final como primeros de grupo.